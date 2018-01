Für die ersten Bezirksliga-Mannschaften des Tischtenniskreises Amberg hat am vergangenen Wochenende bereits die Rückrunde der Saison 2017/2018 begonnen. Der Spitzenreiter der 3. Bezirksliga-West-Herren, der SV Hahnbach, setzte erwartungsgemäß seine Siegesserie fort.

Die Hahnbacher haben sich zur Rückserie mit Petr Vicherek verstärkt. Er kommt vom hessischen Verein SV Ermschwerd. Dort spielte er in der ersten Mannschaft in der Verbandsliga. Mit zwei Einzelerfolgen und einem Sieg im Doppel mit Bastian Freisinger feierte er beim 9:3-Heimsieg über den BSC Woffenbach einen gelungenen Einstand.Im Vereinsduell tat sich der TV Amberg gegen seine zweite Garnitur schwerer als es ihm lieb war. Beide Teams kennen sich aus unzähligen Trainingseinheiten sehr gut. So entwickelte sich ein spannendes Match. Ausschlaggebend für den 9:6-Erfolg der Herren I war deren Überlegenheit im Schlusspaarkreuz. Hier waren Ralf Deiler und Markus Meier mit vier Punkten eine sichere Bank. Bester Spieler der Herren II war Michael Forster mit zwei Einzelpunkten.Auch ohne Christian Jendretzcke, Christopher Walter und Sandra Grassler kam der TuS Rosenberg II zu einem 9:3-Heimerfolg über Schlusslicht DJK Germania Neumarkt II. Nach schwer umkämpften Eingangsdoppeln, die alle erst im Entscheidungssatz beendet wurden, führte der TuS mit 2:1. Diese Führung baute das Team kontinuierlich aus und ging am Ende als verdienter Sieger von den Tischen.Mit einem Sieg sind die Mädchen des TV Amberg in die zweite Hälfte der Oberpfalzliga gestartet. Auf den Tischen des TSV Stulln trugen Nicole Kalenyschenko und Narissa Radowan mit je zwei Einzelpunkten zum hochverdienten 8:2-Sieg bei.