Der SV Raigering und der FC Amberg haben die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der D-Junioren am Samstag in der triMAX-Halle dominiert. In dem von SV Inter Bergsteig Amberg ausgerichteten Turnier gab es in den Halbfinals zwei vereinsinterne Duelle, die jeweils die erste Mannschaft des SVR und FCA gewannen. Im Endspiel setzte sich schließlich der SV Raigering mit 2:1 durch und sicherte sich die Hallenkrone.

Gruppe A FC Amberg - SV Raigering II 5:0 Inter Bergsteig - FSV Gärbershof 3:3 SV Raigering II - Inter Bergsteig 3:2 FSV Gärbershof - FC Amberg 0:9 FC Amberg - Inter Bergsteig 7:0 SV Raigering II - FSV Gärbershof 2:11. FC Amberg 21: 0 9 2. SV Raigering II 5: 8 6 3. SV Inter Bergsteig 5:13 1 4. FSV Gärbershof 4:14 1Gruppe B FC Amberg II - SV Raigering 1:5 Inter Bergsteig II - SC Germania 0:7 SV Raigering - Inter Bergsteig II 13:0 SC Germania - FC Amberg II 3:3 FC Amberg II - Inter Bergsteig 10:0 SV Raigering - SC Germania 4:01. SV Raigering 22: 1 9 2. FC Amberg II 14: 8 4 3. SC Germania Amberg 10: 7 4 4. SV Inter Bergsteig II 0:30 0Halbfinale SV Raigering - SV Raigering II 5:2 FC Amberg - FC Amberg II 1:0Spiel um Platz 7 Gärbershof - Inter Bergsteig II 8:0Spiel um Platz 5 SC Germania - Inter Bergsteig 0:4Spiel um Platz 3 FC Amberg - SV Raigering II 2:1Finale SV Raigering - FC Amberg 2:1