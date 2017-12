Der Bezirks-Frauen- und Mädchenausschuss hat die Planungen für die Futsal-Hallenmeisterschaften der Frauen und Juniorinnen abgeschlossen. Bei den Frauen und C-Juniorinnen qualifiziert sich der Bezirksmeister für die bayerische Hallenmeisterschaft. Die JFG Mittlere Vils kann sich bei den B-Juniorinnen für die "Bayerische" qualifizieren. Die Spieltermine und Gruppeneinteilungen für die Mannschaften aus dem Raum Amberg-Sulzbach in der Übersicht:

FrauenEndrunde am 28. Januar 2018 (11 bis 17 Uhr) in Maxhütte-HaidhofGruppe A: SV Thenried (Bayernliga), SV Neusorg (Landesliga), Sieger Vorrundengruppe 1, Sieger Gruppe 3, Zweiter Gruppe 2Gruppe B: SC Regensburg (Regionalliga), TSV Theuern (Landesliga), Sieger Gruppe 2, Zweiter Gruppe 1, Zweiter Gruppe 3B-JuniorinnenEndrunde am 3. März 2018 (11 bis 17 Uhr) in BurglengenfeldGruppe A: Altenstadt/Voh., Kirchenthumbach, Rosenberg, SchwarzenfeldGruppe B: Kulmain, Burglengenfeld, Walhalla Regensburg, SteinbergGruppe C: Beratzhausen, Pirk, FTE Schwandorf, SteinbergC-JuniorinnenVorrunde am 13. Januar 2018 in SeubersdorfGruppe 1 (10 bis 12.15 Uhr: Illschwang, Kirchenthumbach, Mittlere Vils, Neudorf, ZiegetsdorfEndrunde am 27. Januar 2018 (13 bis 17 Uhr) in Maxhütte-HaidhofGruppe A: Sieger Gruppe 1, Sieger Gruppe 3, Zweiter Gruppe 2, Zweiter Gruppe 4Gruppe B: Sieger Gruppe 2, Sieger Gruppe 4, Zweiter Gruppe 1, Zweiter Gruppe 3D-JuniorinnenEndrunde am 4. März 2018 (11 bis 17 Uhr) in Maxhütte-HaidhofGruppe A: Mittlere Vils, FTE Schwandorf, Walhalla Regensburg, VfB RegensburgGruppe B: Neudorf, Schwarzenfeld, RT Regensburg, RegenstaufGruppe C: Dietfurt, Parkstein, SC Regensburg, Ziegetsdorf