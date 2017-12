Besser hätte der Jahresabschluss für die Handballerinnen der HG Amberg in der Bezirksoberliga nicht ausfallen können: Beim auf eigenem Parkett noch unbesiegten Tabellenzweiten sorgen sie für eine dicke Überraschung.

Überragende Torhüterin

"Bin überglücklich"

Im ersten Rückrundenspiel gewann die HG Amberg bei der HSG Nabburg/Schwarzenfeld mit 21:17 (9:9). Dabei starteten die Gäste sehr schlecht in das Derby und es sah so aus, als ob es ähnlich klar zugunsten der HSG ausgehen würde wie beim 24:18 zum Saisonstart. Nach rund sechs Minuten führte Nabburg/Schwarzenfeld 4:0 und HG-Trainer Sven Wirth monierte eine "schlechte Chancenverwertung und unnötige technische Fehler". Eine Minute später brach Franziska Karl den Bann und erzielte den ersten Treffer der HG, doch bis zur 13. Minute (6:2) dominierte die HSG.Die Umstellung der Abwehr auf eine 6:0-Formation in Kombination mit einer "überragend haltenden" (Wirth) Torhüterin Lisa Brossmann bereitete dem Heimteam aber zunehmend Probleme. In der 19. Minute stand es 6:6, zur Pause 9:9. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste einen Auftakt nach Maß: HG-Torhüterin Brossmann parierte drei Würfe und schickte ihre Vorderleute mit präzisen Konterpässen auf die Reise. Corinna Engelbrecht, Isi Behringer und Anja Hirschmann ließen sich die Möglichkeiten nicht nehmen und brachten Amberg mit 12:9 in Front. In der Folgezeit war die HG-Deckung inklusive Torhüterin kaum mehr zu überwinden und die Wirth-Truppe kam auch mit der engen Deckung gegen Torjägerin Anja Hirschmann gut zurecht. Tina Lösch besorgte in der 45. Minute das 17:11 - ein großer Schritt auf dem Weg zum Auswärtssieg. Nabburg/Schwarzenfeld gab alles, scheiterte aber weiter aus allen Lagen an Brossmann.In der Offensive spielten die Ambergerinnen sehr geduldig und nahmen mit lange gespielten Angriffen viel Zeit von der Uhr. Rund sechs Minuten vor dem Ende narrte Anja Hirschmann die HSG-Deckung bei zwei Freiwürfen mit der "Bauerntrick" genannten Sprungwurffinte - ihr Doppelpack zum 20:14 aus HG-Sicht bedeutete die Vorentscheidung.Dem Heimteam von Trainer Karl Söllner gelang noch etwas Ergebniskosmetik, doch gefährden konnte es den verdienten Auswärtssieg der Ambergerinnen nicht mehr. Pia Ludwig sorgte mit einem der wenigen verwandelten Strafwürfen der Partie für den 21:17-Endstand und die Ambergerinnen feierten den Derbysieg ausgelassen. "Ich bin überglücklich über den Sieg und sehr stolz auf meine Mannschaft, die gerade in der Deckung überragend gespielt hat", freute sich HG-Coach Sven Wirth.Im Gegensatz zum Großteil der Konkurrenz gehen die Ambergerinnen schon jetzt in die Weihnachtspause - der fünfte Platz im Zwölferfeld wird auch ohne eigenes Mitwirken weiter Bestand haben.HG Amberg: Tor: Brossmann, Porst. Feld: Hirschmann 7/1, Hagerer 3, Behringer 3/1, Karl, Lösch je 2, Ludwig 2/2, Engelbrecht, Frisch je 1, Maget, Selina Wrosch, Beer.