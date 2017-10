Die erste Herrenmannschaft der HG Amberg bewies am Samstagabend mit dem klaren 37:20-Heimsieg (21:7) in der Bezirksliga über die TS Herzogenaurach II, dass sie nicht nur die unglückliche 27:28-Niederlage gegen Tabellenführer HC Erlangen III vor Wochenfrist gut weggesteckt hatte. Das Team musste auch erstmalig ohne den an der Schulter verletzten Neuzugang David Zilak, der in den ersten drei Partien 25 Treffer erzielt hatte, sowie Kreisläufer Patrick Niec und Linkshänder Tobias Strohbach auskommen. Das kompensierte das Team durch hervorragende Abwehrarbeit. Ballgewinne wurden überfallartig mit erster und zweiter Welle abgeschlossen und nach etwas über sieben Minuten führten die Hausherren bereits mit 7:0. Besonders treffsicher präsentierten sich dabei Tobias Oursin (9 Tore) und Regisseur Marek Nachtman (7/2).

HG Amberg: Tor: Wismeth, Feldbauer. Feld: Oursin 9, Nachtman 7/2, Andersch, Kührlings je 5, Kramer, Rössle, Turner, Maiwald je 2, Sammet, Heiduk, Lulla je 1, Klann