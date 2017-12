Die erste Herrenmannschaft der HG Amberg schaffte am Samstag einen versöhnlichen Ausklang des Handballjahrs. Am letzten Spieltag 2017, der gleichzeitig auch der Rückrundenauftakt der West-Staffel der Bezirksliga war, gewannen die Vilsstädter souverän mit 35:20 (15:12) bei der HSG Erlangen/Niederlindach. HG-Teamkoordinator Roman Will musste auf mehrere Spieler verzichten, durfte sich aber über die Rückkehr von Daniel Gschrei in den Kader freuen. Der routinierte Linkshänder war ein Aktivposten und erzielte bei seinem Comeback fünf Feldtore. Nach ausgeglichener Anfangsphase setzten sich die Oberpfälzer ein wenig ab, da die Chancenverwertung wesentlich besser als in den vergangenen Auswärtsspielen war. Gerade auch der aus der Reserve hochgezogene Christian Sammet steuerte von der von Rechtshändern ungeliebten rechten Angriffsseite wichtige Tore bei. Nach dem Seitenwechsel sah Roman Will eine starke Deckungsleistung seiner Truppe, die kaum mehr etwas zuließ und viele Ballgewinne in einfache Tore ummünzte. Angetrieben vom überragenden David Zilak (zwölf Feldtore) und umsichtig gelenkt von Marek Nachtman wuchs der Vorsprung der HG nach nur zehn gespielten Minuten in Durchgang zwei auf zehn Treffer (23:13) an. Am Ende siegten die Amberger klar mit 35:20 und belohnten sich für einen tollen Auftritt. "Das war ein super Spiel von allen mit wenig technischen Fehlern", lobte der Handballlehrer aus Pilsen seine Truppe. Die HG holte sich den dritten Tabellenplatz zurück und hat bis zum Heimspiel gegen Eckental (20. Januar) Pause.

HG Amberg: Tor: Feldbauer, Raschke Feld: Zilak 12, Gschrei, C. Sammet je 5, Lulla, Oursin je 4, Nachtman 4/1, Turner 1/1, M. Schaller, Maiwald.