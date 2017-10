Die Bezirksoberliga-Handballerinnen der HG Amberg feierten am Samstag einen überzeugenden 24:12-Erfolg (11:6) über den FC Neunburg vorm Wald und konnten durch den zweiten Sieg in Serie ihr Punktekonto ausgleichen. Die Vilsstädterinnen waren gewarnt vor dem Aufsteiger, der vor Anpfiff schon sechs Punkte gesammelt und vor Wochenfrist sogar die starke SG Rohr/Pavelsbach bezwungen hatte. Doch die Gastgeberinnen agierten hochkonzentriert. Die HG stellte von Beginn an eine super Deckung, mit der Neunburg über die gesamte Spielzeit große Probleme hatte. "Wir haben gut verschoben und wenig Chancen für den Gegner zugelassen", freute sich Trainer Sven Wirth. Angeführt von der sehr treffsicheren Anja Hirschmann, die beim 6:2-Zwischenstand nach neun Minuten schon viermal genetzt hatte, glänzte die HG auch in der Offensive.

HG Amberg: Tor: Brossmann, Porst. Feld: Hirschmann 9/3, Behringer 3, Hagerer, Karl, Engelbrecht, Ludwig, Lösch je 2, Frisch, Maget je 1, Selina Wrosch, Beer, Leonie Wrosch