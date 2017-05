Am Ende war alle Hoffnung vergebens: Die Handballer der HG Amberg müssen den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten. Dies bedeutet gleichzeitig auch den Zwangsabstieg der HG-Reserve in die Bezirksklasse.

Das Glück war wahrlich nicht aufseiten der Vilsstädter, denn in der Landesliga Nord reichte der Schlussspurt des TV Erlangen-Bruck II mit 12:0 Punkten in den letzten sechs Saisonspielen nicht aus. Die Ergebnisse aus den anderen Hallen sorgten dafür, dass die Mittelfranken auf Rang elf verblieben. Da alle höherklassigen Mannschaften gemeldet hatten und es keinerlei Mannschaftsrückzüge gab, musste Erlangen-Bruck II aufgrund eines verschärften Abstiegs in die Bezirksoberliga Ostbayern absteigen. Dadurch erhöhte sich dort ebenfalls die Anzahl der Absteiger und es traf die zehntplatzierte HG Amberg.Wie in der Landesliga gab es auch in der höchsten Spielklasse des Bezirks einen komplett verrückten Saisonverlauf. Der HG wurde - trotz einer für einen Aufsteiger auf den ersten Blick respektablen Ausbeute von 19:25 Punkten - die eklatante Auswärtsschwäche zum Verhängnis: Nur ein Sieg aus elf Partien war nicht nur in der Endabrechnung, sondern gerade auch angesichts der Qualität im Kader zu wenig. "Ich bin sehr enttäuscht vom Saisonverlauf und dem Endergebnis", sagt Ex-Trainer Roland Schmid. "Das Potenzial des Teams wurde zu selten abgerufen."Doch es gab auch Positives. "Mehrere junge Spieler haben durch Trainingsfleiß und die Bereitschaft, sich zu entwickeln, einen großen Schritt nach vorne gemacht", meint Schmid. Darauf wollen die HG-Verantwortlichen auf- und weitere junge Leute einbauen. "Wir benötigen für unsere Talente einen Handballlehrer und deswegen haben wir uns für Roman Will als neuen Trainer entschieden", erklärt HG-Vorsitzender Frank Mitschke. Der Pilsener war bereits von Juni 2012 bis Februar 2014 Trainer der ersten Amberger Herrenmannschaft. Der "Handballverrückte" wird parallel weiterhin die Damenmannschaft des HV Oberviechtach betreuen. Mitschke: "Roman Will steht für große Erfahrung und ein exzellentes Training. Wir freuen uns, dass er wieder an Bord ist."Das erklärte Ziel der HG, die wie bereits 2015 erneut in die ungeliebte Weststaffel der Bezirksliga eingegliedert wurde, ist es, eine von einigen Routiniers geführte, junge Mannschaft aufzubieten. Im Zehnerfeld stehen neben Mitabsteiger HC Erlangen III, der SV 08 Auerbach II, der HC Hersbruck, der TV Erlangen-Bruck III, die HSG Erlangen/Niederlindach II, die TS Herzogenaurach II, die HG Eckental, der SV Buckenhofen II und die SG DJK Erlangen/Baiersdorf.