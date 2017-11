Die Handballerinnen der HG Amberg gastieren am Sonntag, 12. November, in der Bezirksoberliga bei der SG Mintraching/Neutraubling II. Der Aufsteiger tut sich in der höchsten Spielklasse des Bezirks Ostbayern bislang sehr schwer und steht mit 2:12 Punkten auf dem vorletzten Platz des Zwölferfeldes. Die Ambergerinnen dürfen die Bayernliga-Reserve aber auf keinen Fall unterschätzen, denn die SG muss zu Hause punkten, um das Ziel Klassenerhalt zu realisieren. Auch für die Gäste ist es eine richtungsweisende Begegnung, da der durch die zu schwache Siebenmeterquote verpasste Sieg gegen die SG Regensburg am vergangenen Samstag der Mannschaft von Trainer Sven Wirth trotz starker Leistung eine Bilanz von 7:9 Punkten beschert hat. Mit einem Auswärtssieg in Neutraubling ist alles im Lot, aber im Falle einer Niederlage beginnt der Abstiegskampf.

Wirth kann im Gegensatz zur Vorwoche aber auf seinen kompletten Kader zurückgreifen und hat mit Nina Hagerer wieder eine ganz wichtige Spielerin an Bord. Eine ganz besondere Begegnung ist die Partie für HG-Torhüterin Lisa Brossmann, die erstmals gegen ihren Heimatverein aufläuft. Ihre Mitspielerinnen wollen ihr natürlich eine erfolgreiche Heimkehr verschaffen und die Gastgeberinnen in der Tabelle deutlich distanzieren. Bei Mintraching/Neutraubling spielt mit Franziska Engler, die vergangene Saison noch das HG-Trikot trug, ebenfalls eine alte Bekannte. Wenn die Ambergerinnen trotz der für Auswärtsteams nervigen Anwurfzeit um 19 Uhr hellwach agieren und die Form der Vorwochen abrufen, dann ist der Sieg wahrscheinlich. Doch davor liegen sicher 60 umkämpfte Minuten.