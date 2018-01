Die Handballerinnen der HG Amberg gewannen am Sonntag souverän mit 30:14 (14:6) beim SC Eltersdorf und verbesserten sich auf Rang sechs der Bezirksoberliga. Vor dem Anpfiff schien ein so klarer Sieg unwahrscheinlich, denn das Schlusslicht hatte in eigener Halle schon einige gute Spiele geliefert. Dazu fehlten HG-Trainer Sven Wirth mit Tina Lösch und Karo Bodensteiner nicht nur zwei erfahrene Kräfte, dem Übungsleiter standen auch die A-Jugendlichen der HG (Parallelspiel) nicht zur Verfügung. Der verbliebene Kader präsentierte sich aber von Beginn an gewillt, die Scharte der unnötigen Heimniederlage gegen die SG Rohr/Pavelsbach eine Woche zuvor sofort wieder auszuwetzen.

Nach acht Minuten führten die Gäste mit 5:2. Die Abwehr vor der starken Torhüterin Lisa Brossmann stand sehr kompakt und machte es den Gastgeberinnen sehr schwer, zum Erfolg zu kommen. Auch offensiv waren die Oberpfälzerinnen von allen Positionen erfolgreich. Zur Pause führten die Gäste hoch mit 14:6 und waren damit mehr als im Soll. Der Torhunger war aber noch nicht gestillt und nach Wiederanpfiff präsentierten sich die Ambergerinnen sogar noch treffsicherer. Die Rückraumspielerinnen Nina Hagerer (7 Feldtore) und Anja Hirschmann (9/5) waren besonders in Torlaune, wurden aber auch von den Flügelpositionen - Christina Beer, Isi Behringer und Corinna Engelbrecht steuerten je drei Tore bei - sehr gut unterstützt. Auch Kreisläuferin Kathi Frisch war die gewohnte Bank und so erlebte Coach Wirth einen sehr entspannten Nachmittag, da sein Team auch weiterhin sehr konzentriert in der Deckung agierte. Eltersdorf war chancenlos und verlor auch den zweiten Durchgang mit acht Toren Differenz. Die beiden Zähler waren angesichts der Ergebnisse aus den anderen Hallen sehr wichtig, zumal es kommenden Sonntag gegen den Aufstiegsfavoriten TS Herzogenaurach II geht.HG Amberg: Tor: Brossmann. Feld: Hirschmann (9/5), Hagerer (7), Frisch (4), Beer, Behringer, Engelbrecht (je 3), Selina Wrosch (1), Maget, Karl