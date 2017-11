Die Bezirksoberliga-Handballerinnen der HG Amberg haben am Samstag, 18. November (17 Uhr), einen der Titelkandidaten in der GMG-Dreifachturnhalle zu Gast. Der Tabellenzweite SG Naabtal dürfte wohl mit Spitzenreiter TS Herzogenaurach II und Landesligaabsteiger HSG Nabburg/Schwarzenfeld den Titel unter sich ausmachen. Der Vorjahresvizemeister verstärkte sich vor Rundenbeginn noch einmal - die wichtigsten Neuzugänge sind Halblinks Kerstin Schmid (SG Regensburg) und die ehemalige Amberger Torhüterin Claudia Frankerl - und ist das bislang einzig unbesiegte Team im Zwölferfeld. Das soll nach dem Geschmack von Trainer Christian Deml auch so bleiben, der die starke Bilanz vor dem Spitzenspiel gegen Herzogenaurach in der kommenden Woche weiter verbessern möchte.

Die Ambergerinnen spielen ebenfalls eine gute Runde: Der Tabellenfünfte hat immer wieder die Ausfälle von Leistungsträgerinnen kompensieren und gleichzeitig viele junge Talente einbauen können. Hätte die HG nicht einige Male vom Siebenmeterpunkt geschwächelt, wäre die solide Ausbeute von 9:9 Punkten noch deutlich besser. Die Pluspunkte acht und neun holte sich das Team von Trainer Sven Wirth vor Wochenfrist mit dem 23:20 beim Aufsteiger SG Mintraching/Neutraubling II und machte einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Etwas Zählbares gegen die SG Naabtal, gegen die die HG noch nie gewinnen konnte, wäre in der Kategorie "Bonuspunkte" zu verbuchen. Die Gastgeberinnen können am Samstag ohne Druck ins Derby gehen und mit Spaß am Spiel versuchen, den Favoriten zu ärgern.