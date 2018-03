Zum vorletzten Heimspiel in der Bezirksoberliga empfangen die Handballerinnen der HG Amberg am Samstag, 24. März, die SG Mintraching/Neutraubling II in der GMG-Dreifachturnhalle. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Regensburg muss nach nur einem Jahr in Ostbayerns höchster Spielklasse wieder den Gang in die Bezirksliga antreten. Nur zwei Siege in 19 Partien bedeuten bereits drei Spieltage vor Saisonende den sicheren Abstieg. Bei der 18:28-Heimniederlage vor Wochenfrist gab SG-Trainer Andreas Bauer auch unumwunden zu, dass sein Team mit der Saison schon abgeschlossen habe. Unterschätzt werden sollte die Bayernliga-Reserve deshalb aber auf keinen Fall, denn zu verlieren hat Mintraching/Neutraubling nichts mehr und zudem sehr viele Spiele nur knapp verloren. Auch im Hinspiel hielt der Tabellenvorletzte sehr lange mit den Ambergerinnen mit und unterlag mit 20:23.

"Das Hinspiel war nicht das leichteste", bestätigt HG-Coach Sven Wirth, "deswegen müssen wir konzentriert an die Aufgabe herangehen". Vor heimischem Publikum soll es aber keinen Zweifel am Sieger geben: "Wir wollen gewinnen und den Klassenerhalts-Sack damit endgültig zumachen", gibt der Übungsleiter die Marschrichtung vor. Der Tabellensiebte hat mit 19:19 Punkten fünf Zähler Vorsprung auf den FC Neunburg vorm Wald (14:24), der aktuell den ersten Abstiegsrang neun einnimmt. "Wenn wir an die Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen, schaffen wir das auch", so Trainer Sven Wirth.Personell sollte es deutlich besser als in der Vorwoche aussehen, auch wenn hinter dem Einsatz von Torjägerin Anja Hirschmann ein Fragezeichen steht. Anwurf ist um 17 Uhr.