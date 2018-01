In der Hinrunde war es eine klare Sache für die Bezirksoberliga-Handballerinnen der HG Amberg. Und auch im Rückspiel bei Schlusslicht SC Eltersdorf ist ein Sieg fest eingeplant. Denn mit Blick auf die unklare Abstiegssituation ist jeder Punkt wichtig.

Der Tabellensiebte ist am Sonntag, 28. Januar, um 15.15 Uhr zu Gast in der Erlanger Emmy-Noether-Halle beim SC Eltersdorf. Im Hinspiel gewann die HG Amberg sehr deutlich mit 27:10. Doch davon dürfen sich die Oberpfälzerinnen nicht blenden lassen, denn auf eigenem Parkett wird Eltersdorf deutlich schwieriger zu bespielen sein als im ersten Vergleich. Zugleich muss HG-Coach Sven Wirth nicht nur auf die A-Jugendlichen, die parallel im Einsatz sind, verzichten, sondern auch auf seine Außenspielerin Tina Lösch. Die erfahrenen Kräfte der jungen Mannschaft sind also gefordert, sich die Punkte in Mittelfranken zu holen.Die Zähler sind sehr wichtig für den weiteren Saisonverlauf, denn angesichts der Abstiegssituation in der Landesliga dürfte es mindestens drei, vielleicht sogar vier Absteiger aus der Bezirksoberliga geben. Selbst wenn die beiden Aufsteiger Mintraching/Neutraubling II und eben auch Eltersdorf (jeweils 2:24 Punkte) den Gang zurück in die Bezirksliga kaum mehr verhindern können, geht es ab Platz zehn, sehr wahrscheinlich ebenfalls ein Abstiegsplatz, extrem eng zu. Aktuell steht dort die HSG Pyrbaum/Seligenporten (9:19), auf die die HG (12:14) nach der vermeidbaren 24:27-Heimniederlage gegen die SG Rohr/Pavelsbach nur noch drei Zähler Vorsprung hat."Wir werden es besser machen als gegen Rohr/Pavelsbach", sagt Wirth und hat den Sieg fest eingeplant, "auch wenn wir den Gegner nicht unterschätzen werden". Die Amberger haben mehr Qualität im Kader und müssen dies über 60 Minuten auf die Platte bringen - und das hat gerade auswärts schon häufig genug in dieser Spielzeit geklappt.