Die Bezirksoberliga-Handballerinnen der HG Amberg brauchten nicht lange, um die unglückliche 22:23-Heimniederlage gegen die SG Regensburg vor Wochenfrist vergessen zu machen. Am Sonntagabend gewannen sie bei der SG Mintraching/Neutraubling II mit 23:20 (12:7). Trotz der späten Anwurfzeit um 19 Uhr und des Ausfalls von Nina Hagerer präsentierten sich die Gäste hellwach: Gestützt auf eine gute Abwehr warfen sie sich eine 5:0-Führung heraus. Großen Anteil daran hatte Torhüterin Lisa Brossmann, die an alter Wirkungsstätte zu großer Form auflief.

Der Aufsteiger aus dem Landkreis Regensburg, der vor eigener Kulisse und mit der Bilanz von 2:12 Punkten eigentlich zum Siegen gezwungen war, erzielte erst nach knapp zehn Minuten per Strafwurf den ersten Treffer. Doch auch in der Folgezeit waren die Gäste das bessere Team und erspielten sich - gestützt auf die Abwehr und Torhüterin Brossmann - eine 12:7-Pausenführung.Nach dem Seitenwechsel sollte die Begegnung doch noch die erwartet schwere Partie für die HG werden. Die Ex-Ambergerin Franziska Engler (7/4 Tore) präsentierte sich gegen ihr ehemaliges Team motiviert und drei Treffer in Serie brachten Mintraching/Neutraubling auf 17:18 heran (44.). HG-Trainer Sven Wirth unterbrach den Lauf der SG mit einer Auszeit und stellte sein Team neu ein. Amberg deckte fortan wieder entschlossener und ließ über zehn Minuten keinen weiteren Gegentreffer mehr zu. Hätten die Gäste in dieser Phase nicht schon wieder drei Strafwürfe vergeben - die schwache Quote vom Punkt hatte in der Vorwoche den Sieg gekostet, wäre die Vorentscheidung schon früher gefallen. Für die sorgte dann Kreisläuferin Kathi Frisch, die mit Anja Hirschmann offensiv wieder die auffälligste Akteurin war, 148 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem 23:19.HG-Trainer Wirth war nach Spiel stolz auf sein Team: "Wir haben das gesamte Spiel geführt und deshalb verdient gewonnen."HG Amberg: Tor: Brossmann. Feld: Hirschmann 8/2, Frisch 6, Bodensteiner, Engelbrecht, Selina Wrosch je 2, Behringer, Karl je 1, Baltz 1/1 sowie Maget, Lösch, Ludwig, Leonie Wrosch, Beer.