Die Handballerinnen der HG Amberg gewannen am Samstag beim FC Neunburg klar mit 31:19 (17:12). Damit machte das Team von Trainer Sven Wirth einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. Beide Teams waren bereits vor Anpfiff unter Druck geraten, denn Tabellennachbar HC Forchheim hatte am Nachmittag überraschend den souveränen Spitzenreiter TS Herzogenaurach II geschlagen und zwei Bonuspunkte eingefahren. Nach aktuellem Stand müssen vier Teams den Gang in die Bezirksliga antreten. Den ersten Abstiegsplatz belegten vor Spielbeginn die Gastgeberinnen, die mit einem Sieg mit den Ambergerinnen die Plätze hätten tauschen können.

HG-Trainer Wirth hatte trotz des deutlichen 24:12-Hinspielerfolgs vor dem heimstarken Aufsteiger gewarnt und musste zugleich auf Stammtorhüterin Lisa Brossmann (Grippe) verzichten. Angeführt von Topscorerin Anja Hirschmann, die rechtzeitig fit geworden war, gelang der HG aber ein Start nach Maß: Schnell lagen die Gäste mit 4:1 in Führung und holten sich so die Sicherheit für den weiteren Spielverlauf. Die ersatzgeschwächten Gastgeberinnen kamen zwischenzeitlich auf ein Tor heran, doch die offensiv sehr gut aufgelegten Ambergerinnen zogen über ein 15:10 auf den 17:12-Halbzeitstand davon. Nach Wiederanpfiff hatte sich die HG-Deckung besser auf die Neunburger Angreiferinnen eingestellt. "Wir waren jetzt früher an den Werferinnen dran und dazu hat Laura Porst super gehalten", lobte Wirth seine Defensivreihe und die starke A-Jugend-Keeperin im Kasten.Die Gäste gestatten den Neunburgerinnen im zweiten Durchgang nur noch sieben Treffer. Dem FC, der zuletzt mit einem Erfolg über Erlangen-Bruck hatte aufhorchen lassen, gelang zwischen der 44. und 55. Minute kein Tor und Amberg bog so früh auf die Siegerstraße ein. Am Ende stand ein in der Höhe nicht erwarteter 31:19-Auswärtserfolg auf der Anzeigetafel, der den Ambergerinnen den siebten Tabellenplatz zurückbrachte.HG Amberg: Tor: Porst, Lufft. Feld: Hirschmann (11/3), Hagerer (7/1), Frisch (5), Karl (3), Behringer (2), Engelbrecht (1), Beer, Ludwig (je 1/1), Selina Wrosch, Lösch