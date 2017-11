Die Rollen sind klar verteilt. Umso überraschender ist, dass die Handballerinnen der HG Amberg den ungeschlagenen Spitzenreiter SG Naabtal an den Rand einer Niederlage bringen.

Vergebene Siebenmeter

Dramatische Schlussphase

Die Handballerinnen der HG Amberg setzten am Samstag in der Bezirksoberliga ein Ausrufezeichen: Sie sicherten sich im Derby gegen die noch unbesiegte SG Naabtal ein 19:19 (9:9)-Unentschieden. Die Spielgemeinschaft aus dem HC 97 Städtedreieck, dem TSV Schwandorf und freundlicher Unterstützung des TV Wackersdorf war bereits in der Vergangenheit eine Art Angstgegner der Ambergerinnen: Meist hatte die HG knappe Niederlagen quittieren müssen.Vor der Saison hatte sich der Vorjahresvize unter anderem mit Halblinks Kerstin Schmid und der ehemaligen Amberger Torhüterin Claudia Frankerl verstärken können und damit noch einmal für das Titelrennen aufgerüstet. Der glänzende Saisonstart der Gäste mit 15:1 Punkten hatte die Favoritenstellung klar geregelt, doch die Gastgeberinnen schienen davon nichts wissen zu wollen.Die HG Amberg legte - gestützt auf eine glänzende Abwehr und in Bezug auf die am Ende recht torarme Partie - los wie die Feuerwehr und führten nach knapp acht Minuten mit 4:1. Die Defensive vor der starken Torhüterin Lisa Brossmann gestattete den sonst so offensivstarken Gästen nur zwei Treffer in der Anfangsviertelstunde und zwang SG-Trainer Deml zur Auszeit. Aber auch nach der Unterbrechung hätte die HG den Vorsprung ausbauen können, doch drei vergebene Siebenmeter in Serie brachten Naabtal zurück ins Spiel. "Wir haben insgesamt wieder fünf von sieben Strafwürfen vergeben", stöhnte Ambergs Trainer Sven Wirth. "Ich weiß da langsam nicht mehr, was ich sagen oder trainieren soll." Der Übungsleiter beklagte zudem einige unnötige Ballverluste, so dass die Gäste, die in dieser Phase zudem von einer Zeitstrafe gegen Nina Hagerer profitierten, durch drei unbeantwortete Tore tatsächlich noch zum 9:9-Halbzeitstand ausgleichen konnten.Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft und meist lag Naabtal leicht in Front. Die Gäste verpassten aber in der 53. Minute beim Stand von 15:17 die mögliche Vorentscheidung, als sie zwei Strafwürfe vergaben. Ein Doppelpack der erneut bärenstarken Anja Hirschmann, die mit neun Treffern mit Abstand beste Werferin der Begegnung war, brachte die HG dann in der 58. Minute mit 18:17 in Front. In der dramatischen Schlussphase brach dann Youngster Pia Ludwig den Bann und versenkte einen Siebenmeter zum 19:18, den Naabtal durch Linkshänderin Corinna Schießl allerdings noch zum 19:19-Unentschieden egalisieren konnte.HG-Trainer Wirth war stolz auf sein Team, das dem Titelkandidaten mindestens ebenbürtig war und wieder einmal große Moral und Willensstärke gezeigt hatte. "Das Unentschieden war leistungsgerecht, denn beide Teams hätten gewinnen können", lautete Wirths Fazit.HG Amberg: Tor: Brossmann. Feld: Hirschmann 9/1, Frisch, Maget, Selina Wrosch je 2, Behringer, Engelbrecht, Lösch je 1, Ludwig 1/1, Baltz, Beer, Hagerer, Karl