Im dritten Saisonspiel klappt es mit dem ersten Sieg: Die Bezirksoberliga- Handballerinnen der HG Amberg gewinnen am Samstag gegen den SC Eltersdorf mit 27:10 und zeigen dabei eine starke Vorstellung.

Nach zwei Auftaktniederlagen - eine verdient, die andere sehr unglücklich - wollten die Vilsstädterinnen gegen den Aufsteiger den Bock umstoßen. Trainer Sven Wirth hatte seine Damen vor den Mittelfranken gewarnt, die in der Vorwoche vor eigenem Publikum Landesligaabsteiger SG Regensburg nur mit einem Tor unterlagen waren.Die Gäste waren es auch, die das erste Tor der Begegnung in der GMG-Dreifachturnhalle warfen. Doch dann stand die 6:0-Deckung der Gastgberinnen bombig. Nach sechs Minuten führte die HG mit 5:2 und zwang Eltersdorfs Trainer Michael Gläßel zur Auszeit.Aber auch danach waren die Oberpfälzerinnen das deutlich bessere Team. Bis zur 19. Minute zogen die Ambergerinnen auf 11:3 davon und Wirth leistete sich den Luxus, seine starke Keeperin Lisa Brossmann vom Feld zu nehmen.Die in der A-Jugend aktive B-Jugendliche Laura Porst stand nun bis zum Spielende im Gehäuse und lieferte ebenfalls eine tolle Vorstellung ab. Der Vorsprung wurde bis zum 15:7-Pausenstand verteidigt. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Ambergerinnen richtig Lust aufs Torewerfen. Alle Spielerinnen - auch die drei A-Jugendlichen Viktoria Baltz, Leonie Wrosch und Victoria Schaller - bekamen ihre Einsatzzeiten. "Sie haben ihre Minuten genutzt", lobte Wirth den talentierten Nachwuchs. An diesem Abend überzeugten aber alle HG-Spielerinnen: Die Last des Torewerfens konnte auf neun Schultern verteilt werden und defensiv war die Vorstellung sogar noch einmal eine Klasse besser. Eltersdorf gelangen so nur drei Tore im zweiten Durchgang und Amberg gewann souverän mit 27:10. HG Amberg: Tor: Porst, Brossmann Feld: Hirschmann 9/4, Frisch, Lösch je 4, Beer, Maget, Selina Wrosch je 2, Baltz 2/2, Hagerer, Karl je 1, Leonie Wrosch, Engelbrecht, Schaller.