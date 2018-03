Die Damenmannschaft der HG Amberg beseitigte am Samstag bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Saison 2017/18 auch die letzten rechnerischen Restzweifel am Klassenerhalt in der Handball-Bezirksoberliga: Sie besiegten die SG Mintraching/Neutraubling II klar mit 27:15 verschafften sich dadurch wieder ein positives Punktekonto.

"Wir wollen den Sack endgültig zumachen", hatte HG-Trainer Sven Wirth während der Trainingswoche erklärt und seine Mannschaft hielt Wort - obwohl mit Goalgetterin Anja Hirschmann, Nina Hagerer und Selina Wrosch gleich drei Leistungsträgerinnen nicht zur Verfügung standen. Die Ambergerinnen starteten sehr gut: Kreisläuferin Kathi Frisch und Corinna Engelbrecht brachten ihre Farben mit 3:1 in Front. Die Abwehr machte es dem Tabellenvorletzten aus dem Landkreis Regensburg extrem schwer. Die Ballgewinne wurden hervorragend genutzt: Hier tat sich besonders Christina Beer von der Rechtsaußenposition hervor, die von der Rechtsaußenposition acht Treffer erzielte und ihre beste Saisonleistung zeigte.Gleiches galt auch für Victoria Schaller: Die A-Jugendliche nutzte ihre ausgiebigen Spielanteile im Rückraum hervorragend und stellte mit sieben Treffern ihre bisherige Bestmarke im Aktivenhandball deutlich ein. Zur Pause führte die HG mit 13:9 und war voll auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel segelte Amberg schnell in den Siegeshafen. Die Deckung war für die Gäste kaum mehr zu überwinden und das Heimteam traf weiterhin hochprozentig. Die bereits vor dem Anpfiff abgestiegenen Gäste steckten auf und Amberg warf einen 27:15-Kantersieg heraus. Coach Wirth lobte sein Team in den höchsten Tönen: "Das war angesichts der Personalsituation eine sensationelle Leistung, alle Spielerinnen haben zu dem Erfolg beigetragen."HG Amberg: Tor: Brossmann, Porst Feld: Beer 8/1, Schaller 7/1, Behringer 6/4, Frisch 3, Engelbrecht 2, Karl 1, Maget, Bodensteiner, Heine, Borowski