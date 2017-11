Die Bezirksoberliga-Handballerinnen der HG Amberg verpassten am Samstagabend einen guten Abschluss der Vorrunde: Bei der HSG Pyrbaum/Seligenporten kassierten sie eine genauso knappe wie unnötige 17:18 (7:10)-Niederlage. "Wir haben uns zu viele hektische Abschlüsse genommen, dazu standen Pfosten und Latte häufig im Weg", haderte HG-Trainer Sven Wirth mit der Anfangsphase. So zog Pyrbaum/Seligenporten auf 7:4 davon. Tina Lösch beendete dann die Durststrecke von fast sechs torlosen Minuten. Ein vergebener Strafwurf kostete wenig später allerdings den Anschlusstreffer und die Gastgeberinnen führten so zur Pause mit 10:7.

Die HG wollte nach Wiederanpfiff vieles besser machen. Das sollte zwar gelingen, doch Amberg war insgesamt nicht so gut wie beim Remis vor Wochenfrist gegen Titelkandidat SG Naabtal. 93 Sekunden vor dem Ende gelang Anja Hirschmann der langersehnte Ausgleich, doch nach einer Auszeit traf Pyrbaum/Seligenporten noch einmal und verteidigte die 18:17-Führung mit allen Mitteln. "Wir waren nicht clever genug, den Ausgleich zu erzielen", bilanzierte ein enttäuschter HG-Trainer. "Obwohl wir nur 18 Tore kassiert haben, war unsere Deckung nicht so gut wie sonst und wir haben insgesamt zu viele Möglichkeiten vergeben." Trotz der Niederlage beenden die Ambergerinnen die Hinrunde auf Rang fünf, müssen in der Rückrunde aber weiter hart arbeiten, um diesen Platz zu verteidigen.HG Amberg: Tor: Brossmann, Porst. Feld: Hirschmann (8), Engelbrecht (2), Behringer (2/1), Maget, Lösch, Frisch, Selina Wrosch, Schaller (je 1), Beer, Baltz, Ludwig, Karl