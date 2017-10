Es war ein hartes Stück Arbeit, doch am Ende setzten sich die Kegler von FEB Amberg im DKBC-Pokal gegen den TSV Großbardorf mit 5:3 Punkten bei 3535:3464 Holz verdient durch und stehen somit in Runde drei.

Die Amberger Michael Wehner und Matthias Hüttner starteten verhalten in die Partie. Hüttner fand auch im zweiten Lauf nicht ins Spiel und lag bei 1:1 Sätzen deutlich an Kegeln zurück. In der zweiten Hälfte aber drehte er auf und setzte sich nach einer 180er-Schlussbahn mit 3:1 und 607:596 gegen Pascal Schneider durch. Wehner schien zunächst gut ins Spiel zurückzufinden und führte mit 2:1, doch im letzten Lauf schwächelte der Amberger Kapitän, und Marco Schmitt nutze die Gelegenheit, um sich den Punkt mit 2:2 bei 583:571 für die Gäste zu schnappen. Manuel Donhauser erwischte einen glänzenden Tag. Mit vier guten Durchgängen zeigte der Amberger gegen Thorsten Frank, was er zu leisten im Stande ist und holte den Punkt souverän (4:0, 616:575). Florian Möhrlein hatte zu Beginn wieder etwas Probleme, doch im Anschluss agierte er deutlich besser. Mit 1,5:2,5 aber musste sich der Neu-Amberger trotz besserer Kegelzahl (582:575) Andy Behr geschlagen geben.Bernd Klein musste sich zunächst gegen einen wütend angreifenden Stefan Roth wehren, doch nach einer starken ersten Hälfte flache das Duell deutlich ab und der Amberger brauchte keine Glanzleistung, um mit 2,5:1,5 und 567:538 den Vergleich für sich zu entscheiden. Wolfgang Häckl geriet gegen Patrick Ortloff zunächst stark unter Druck, doch im dritten Lauf bäumte sich Häckl noch einmal auf und so entwickelte sich ein hochklassiges Duell. Mit 1:5:2,5 bei 592:597 musste Häckl sich zwar geschlagen geben, doch am Sieg der Amberger ändere das nichts mehr.Nun hofft FEB auf Losglück für die dritte Runde. Doch viel mehr wollen die Oberpfälzer den Schwung für den Abstiegskampf in der Bundesliga mitnehmen.

Wehner - Schmitt 2:2/571:583/0:1 Hüttner - Schneider 3:1/607:596/1:1 Donhauser - Frank 4:0/616:575/2:1 Möhrlein - Behr 1,5:2,5/582:575/2:2 Klein - Roth 2,5:1,5/567:538/3:2 Häckl - Ortloff 1,5:2,5/592:597/3:3

Gesamt: 3535:3464/5:3