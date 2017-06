Mustafa Sugle bleibt Vorsitzender, Frank Jacobi sein Stellvertreter. Auch auf allen weiteren Posten an der Spitze des ERSC gab es keine Änderungen. Was als eine Bestätigung für die Arbeit im Verein gewertet werden kann, stimmte Sugle aber eher nachdenklich.

ERSC-Vorstand 1. Vorsitzender: Mustafa Sugle



2. Vorsitzender: Frank Jacobi



Kassier: Miroslav Swadzba



Schriftführer: Günter Paßler



1. Obmann Senioren: Chris Spanger



2. Obmann Senioren: Sebastian Gassner



1. Obmann Nachwuchs: Stefan Schubert



2. Obmann Nachwuchs: Thomas Dotzler



Revisoren: Gerlinde Pelka und Doris Rosenblatt (pa)

Amberg. (pa) "Wir könnten durchaus noch Mithilfe in Vorstand und Organisation gebrauchen", erklärte Sugle den anwesenden Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung des Eishockeyvereins. Seit mehreren Jahren sei es stets der gleiche Personenkreis, der sich zur Verfügung stellt, meinte der alte und neue Vorsitzende und gab unumwunden zu: "Manchmal merkt man, dass es an die Substanz geht, obwohl es mit den Leuten auch unglaublich Spaß macht."Im Rückblick sprach Sugle von "keiner einfachen Saison", die man eher differenziert betrachten müsse. Sportlich habe der ERSC mit dem Erreichen der Playoffs das Soll erfüllt. "Das bedeutet nicht, dass wir nicht gerne noch mindestens eine Runde weitergekommen wären, aber wir hatten mit Füssen wohl den schwersten aller Gegner", gab Sugle zu Protokoll. Der bedankte sich bei Trainer und Team: "Für mich die beste Mannschaft seit Oberliga-Zeiten."Was auch weiterhin nicht einfach bleibe, sei die Finanzierung. In der Landesliga fehlten lukrative Derbys. Auf dem Sponsorensektor gebe es zwar einige Zuwächse, doch sei die Lage hier "ernüchternd", bedauerte Sugle. Dennoch habe der Verein keine Verbindlichkeiten. Der ERSC müsse weiter nach Einsparmöglichkeiten suchen, sei es bei den Ausgaben für Auswärtsfahrten, den Aufwendungen bei Heimspielen oder den Kosten für die Trainingszeiten. Man sei hier aber schon in Gesprächen mit der Stadt. Dem Vernehmen nach könne es in absehbarer Zeit durchaus zu einer Entscheidung kommen. Mustafa Sugle dazu wörtlich: "Oberbürgermeister Michael Cerny sieht selbstverständlich die positive Entwicklung im Eishockey, vor allem im Jugendbereich, wie er mir versichert hat."Stefan Schubert wies im Nachwuchsbericht darauf hin, dass sämtliche Jugend-Teams des ERSC, mit Ausnahme der U8/U10-Mannschaften, durch eine überregionale Einteilung in die Landesliga zwangsaufgestiegen waren. Die Höhergruppierung sorgte aber auch für einen Anstieg der Auswärtsreisen und damit auch der Buskosten. Letztendlich konnte man den Haushalt ausgeglichen gestalten und dabei außerdem noch mit Markus Hausner und Sascha Wendl zwei Personen zur Trainerausbildung schicken. An dieser Stelle dürfe man keinesfalls sparen. Schubert: "Wir haben knapp 100 Kinder im Spielbetrieb und bis zu 50 in der Laufschule. Da ist jeder Übungsleiter mehr eine echte Bereicherung." Das Sommertraining im Nachwuchs sei bereits schon voll im Gange.Die Mitglieder einigten sich bei sechs Enthaltungen darauf, dass die Beiträge künftig monatlich anstelle jährlich erhoben werden, weil damit sowohl die Spielereltern als auch der Verein besser kalkulieren könnten.