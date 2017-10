Zu Hause kann der SV Inter Bergsteig Amberg scheinbar nicht gewinnen. Ausschlaggebend für die 0:2-Niederlage in der Bezirksliga Nord gegen die SpVgg Vohenstrauß war vor allem die zweite Halbzeit, in der die Gäste spielerisch und läuferisch überlegen waren. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie, in der die Inter-Elf mehr Spielanteile hatte. Bereits in Minute 7 setzte David Kubik nach einer Ecke einen Volley-Schuss knapp über das Gehäuse.

Glück hatte Inter in der Szene danach. Sebastian Striegl marschierte auf der linken Seite durch. Seine Hereingabe schoss Namensvetter Dobmayer allerdings aus sechs Metern über das leere Tor. Der starke Gästekeeper Radovan Minich lenkte in der 21. Minute einen strammen Distanzschuss von Dominik Mikalauskas um den Pfosten. Drei Minuten später hatte Jiri Scheinherr die Führung auf dem Fuß.Nach einem lehrbuchmäßigen Zuspiel von Mikalauskas spielte der Inter-Angreifer das Leder an Torwart Minich vorbei. Das fällige Tor konnte jedoch unmittelbar vor der Linie noch von der Vohenstraußer Abwehr vereitelt werden.In der zweiten Hälfte häuften sich die Chancen der Gäste. So kam es nach knapp einer Stunde Spielzeit zu einem schnellen Vorstoß über Zäch und Ertl. Der erste Torschuss wurde von Inter-Tormann Hahn noch pariert, der Nachschuss von Striegl landete im Netz. In der Folgezeit versuchte Inter ,die drohende Niederlage abzuwenden. Die wenigen herausgespielten Möglichkeiten waren nicht von Erfolg gekrönt. In der 85. Minute legte der starke Striegl den Ball für seinen Sturmpartner Fabian Ertl auf, der das 0:2 erzielte. Aus Frust über das eigene Spiel sah Kapitän Albert Sejdiu die gelb-rote Karte. Vielleicht ist die Kipry-Truppe gar nicht unglücklich darüber, dass - inklusive dem Toto-Pokal-Spiel beim SV Köfering am Dienstag um 15 Uhr - drei Auswärtsspiele anstehen.SV Inter Bergsteig Amberg: Hahn, Schmidt, Hoffmann (80. Schneider), Waschkau, G. Sejdiu, A. Sejdiu, Mikalauskas, Dürbeck (60. Becirovic), Dauer (79.Schübel), Scheinherr, KubikSpVgg Vohenstrauß: Minich, Schieder (46. Albrecht), Frank, Kett, Schmidt, Striegl, Zäch (67. Scharl), Dobmayer (88. Gottfryd), Neidhardt, Müssig, ErtlTore: 0:1 Striegl (59.), 0:2 Ertl (85.) - Gelb-Rot: (85.) A. Sejdiu (Inter) - SR: David Löw - Zuschauer: 110