Fünf Vereine, alle das gleiche Problem: Die Rollstuhlbasketballer aus der Oberpfalz haben dafür eine Lösung gefunden.

Fielen beim RSC Amberg, BVS Weiden, TSV Schwandorf, ASV Cham oder der SG BeNi Regensburg ein, zwei Leistungsträger im Spielbetrieb weg, so wurde es schwer in der jeweiligen Liga. Deshalb fassten die fünf Vereine die Ligaspieler oberpfalzweit in eine Spielgemeinschaft zusammen und spielen nun schon im zweiten Jahr als "Rollactiv Baskets Oberpfalz" in der Regionalliga und der Bayernliga.Am Samstag, 9. Dezember, um 10 Uhr kommt es in der triMAX-Halle Amberg zum Oberpfalz-Oberfranken-Derby in der Regionalliga Süd. Hier treffen die Rollactiv Baskets den derzeitigen Tabellendritten RSV Bayreuth. Es wird ein spannendes und knappes Spiel erwartet, das haben die Vergleiche in der vergangenen Saison gezeigt.Trainer Stefan Kessler hat als Zielvorgabe zwei Siege gefordert, damit würden die Oberpfälzer auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken und sich von den punktgleichen Iguanas aus München absetzten. Diese treffen im zweiten Spiel des Tages um 12 Uhr auf die Bayreuther. Um 14 Uhr duellieren sich dann die Oberpfälzer mit den Spielern aus der Landeshauptstadt, die für sie noch schwer einzuschätzen sind. Gegen den Aufsteiger aus der Oberliga hat man bisher noch kein Spiel bestritten. Die Rollactiv Baskets Oberpfalz können nicht wie gewohnt all ihre Systeme spielen, da Verletzungsausfälle zu beklagen sind. Der restliche Kader wird am Samstag aber alles geben, um zwei Siege einzufahren.