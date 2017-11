Die HG Amberg möchte sich am Samstag, 18. November, in der Handball-Bezirksliga im Heimspiel gegen SG Erlangen/Baiersdorf für die Derbypleite beim SV 08 Auerbach II rehabilitieren. Niederlagen mit einem Tor Unterschied sind immer ärgerlich, doch diese nervte die HG-Verantwortlichen um Teamkoordinator Roman Will besonders.

Nicht weil es ein Derby war, sondern weil die junge Mannschaft über weite Strecken nicht zeigte, was trainiert und besprochen wurde. Im Angriff wurde zu häufig unvorbereitet der Abschluss gesucht und auch zu viele Bälle durch Fehlpässe weggeworfen. Dadurch machte man die Auerbacher selbst stark und gab den Sieg aus der Hand. Durch die nicht eingeplante Niederlage wurden die beiden verlustpunktfreien Spitzenteams aus Erlangen erst einmal aus den Augen verloren. Und auch wenn die Amberger nach zahlreichen Abgängen von Leistungsträgern vor der Saison maximal Außenseiter im Titelkampf waren, würde man diese Rolle doch gerne einnehmen und auf Ausrutscher der Favoriten hoffen.Doch dazu müssen nun sämtliche Hausaufgaben erledigt werden. Gegen die SG Erlangen/Baiersdorf soll vor heimischer Kulisse die Ausgangsposition des Tabellendritten nicht noch weiter verschlechtert werden. Die Spielgemeinschaft aus Mittelfranken belegt mit 5:7 Punkten einen Mittelfeldplatz im Zehnerfeld und sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Da über den Gegner außer seiner Bilanz nicht viel bekannt ist, kann die Spielvorbereitung darauf reduziert werden, sich der eigenen Stärken zu besinnen. Eine kompakte, aber trotzdem offensiv ausgerichtete Abwehr, die aus den Ballgewinnen ein schnelles Umschaltspiel forciert. Bei allem Tempo muss zugleich besser auf das Spielgerät aufgepasst werden, denn Ballverluste in der Vorwärtsbewegung sind nur schwer auszubügeln und häufig ein Gegentor. Ansonsten heißt es für die neu formierte Mannschaft "Mund abwischen", neu fokussieren und das Teamspiel kultivieren. Klappt dies, dann dürfte nach zwei Niederlagen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis zu bejubeln sein. Anwurf ist um 19 Uhr.Der lange Handballtag in der GMG-Dreifachturnhalle beginnt bereits um 11 Uhr mit dem ÜBOL-Spitzenspiel der A-Junioren der JSG Amberg/Sulzbach gegen den FC Neunburg vorm Wald.