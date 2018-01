Die Bezirksliga-Handballer der HG Amberg greifen am Samstag, 20. Januar, wieder zum ungeharzten Leder. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres empfangen sie in der GMG-Dreifachturnhalle um 19 Uhr die HG Eckental. Die Amberger (12:8 Punkte) liegen auf dem dritten Platz der West-Staffel und müssen den noch ungeschlagenen Teams HC Erlangen III (21:1) und TV Erlangen-Bruck III beim Titelrennen zusehen. Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein und die neu formierte Mannschaft weiter zu entwickeln, wollen die Amberger Rang drei absichern. Mit den punktgleichen Eckentalern kommt dann gleich auch der schärfste Konkurrent um den letzten Platz auf dem Stockerl in die Oberpfalz gereist.

Im Hinspiel konnten die Amberger nach einer bärenstarken Leistung mit einem 33:19-Kantersieg beide Punkte aus Mittelfranken mitnehmen. Diesmal dürfte die Aufgabe schwieriger werden, denn HG-Teamkoordinator Roman Will muss auf die Linkshänder Daniel Gschrei und Tobias Strohbach verzichten. Dazu spielt auch die A-Jugend parallel, so dass insgesamt gleich eine Handvoll Spieler nicht zur Verfügung stehen werden. Will hofft und glaubt dennoch, dass der verbliebene Kader die Gäste erneut schlagen kann. Nach fünfwöchiger Pflichtspielpause kann die Unterstützung der Zuschauer dabei eine wichtige Rolle spielen und dem Team helfen, einen erfolgreichen Start hinzulegen.