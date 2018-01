Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Die Bezirksliga-Handballer der HG Amberg treten am Samstag, 27. Januar, beim HC Erlangen III. Der Saisonverlauf der beiden Absteiger aus der Bezirksoberliga verlief nach dem ersten Kräftemessen gegensätzlich: Die Amberger hatten Anfang Oktober gegen den Aufstiegsfavoriten eine echte Siegchance, doch einige verworfene Strafwürfe sorgten am Ende für eine knappe 27:28-Heimniederlage der HG. Seitdem musste die junge Amberger Mannschaft einige weitere Male Lehrgeld zahlen und ist auf den vierten Platz der West-Staffel zurückgefallen, während Erlangen III mit 23:1 Punkten unbesiegt die Tabelle anführt. Lokalrivale Erlangen-Bruck III lauert mit 21:1 Punkten direkt dahinter, deren Aufstieg könnte aber durch einen Nichtaufstieg der zweiten Mannschaft der "Brucker", aktuell Tabellenzweiter der Bezirksoberliga, verhindert werden.

Die Reserve der Bundesliga-Reserve des HC will aber aus eigener Kraft direkt als Meister aufsteigen und wird deshalb alles daran setzen, den Platz an der Sonne zu verteidigen. Zuletzt lief dort auch der ehemalige Drittliga-Spielertrainer des SV 08 Auerbach und aktueller Bundesliga-Co-Trainer Erlangens Tobias Wannenmacher auf. Für die Amberger hingegen geht es darum, die nicht eingeplante 27:31-Heimpleite vor Wochenfrist gegen die HG Eckental aus den Kleidern zu schütteln. Das geht nur mit deutlich verbesserter Abwehrarbeit, denn bei unbedrängten Würfen aus sechs Metern Entfernung sind auch die besten Torhüter meist chancenlos. Im Angriff muss disziplinierter agiert werden, da die mit Jugend-Bundesligaspieler gespickten Erlanger vor allem im Umschaltspiel ihre Stärken haben und Ballverluste gnadenlos ausnutzen.HG-Teamkoordinator Roman Will muss erneut auf die talentierten A-Jugendlichen verzichten, hofft aber gegenüber der Vorwoche auf die Rückkehr seiner Linkshänder Tobias Strohbach und Florian Andersch. Im Optimalfall können die Amberger den Favoriten wieder so ärgern wie im Hinspiel und diesmal das bessere Ende verbuchen. Anwurf ist um 18.15 Uhr in der Sporthalle am Europakanal.