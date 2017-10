Die neu formierte erste Herrenmannschaft der HG Amberg erwischte am Samstag in der Handball-Bezirksliga West zum Auftakt der Saison 2017/18 einen Start nach Maß: Der Bezirksoberliga-Absteiger bezwang nach einer starken Leistung die HSG Erlangen/Niederlindach II mit 35:21 (20:10).

Unter den Augen von Teamkoordinator Roman Will deckten die jungen Amberger von Beginn an sehr engagiert und die 5:1-Abwehrformation hatte mit Torhüter Christian Wismeth einen großen Rückhalt hinter sich. Im Angriff führte Marek Nachtman, mit 30 Jahren der Routinier im HG-Trikot, umsichtig Regie.Neuzugang David Zilak führte sich prächtig ein und war mit 10/1 Treffern in seinem Pflichtspieldebüt gleich bester Werfer der Partie. Ein paar vergebene Großchancen sorgten dann dafür, dass der Vorsprung auf 11:8 zusammenschmolz. In der Folgezeit spielten aber nur noch die Gastgeber und erhöhten die Führung auf 20:10. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts.Die HG traf von allen Positionen, so dass der Mannschaftsverantwortliche Tobias Streber allen Feldspielern Einsatzzeiten geben konnte. Höhepunkt war ein sehenswerter Treffer von Rückkehrer Florian Andersch nach langer Handballpause.Am Ende siegten die Hausherren mit 35:21 und bekamen für den couragierten Auftritt von den Zuschauern in der GMG-Dreifachturnhalle reichlich Applaus gespendet.HG Amberg: Tor: Wismeth Feld: Zilak 10/1, Oursin 6, Nachtman 4, Kührlings, Strohbach je 3, Rössle 3/1, Lulla 2 2, M. Sammet, M. Schaller, Andersch je 1, Maiwald 1/1, Turner.