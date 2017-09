Erst im Juni herrschte endlich Gewissheit: Durch den hauchdünn verpassten Klassenerhalt des TV Erlangen-Bruck II in der Landesliga Nord musste ein Team mehr aus der höchsten Spielklasse des Bezirks Ostbayern absteigen und es traf die HG Amberg. Der Gang zurück in die Bezirksliga wurde unschöne Realität. Dies mündete in einem riesigen Umbruch, der in der Form allerdings nicht nötig gewesen wäre. Nur die Torhüter Martin Feldbauer und Benni Krieg (Rekonvaleszent), Marek Nachtman, Sean Turner sowie die Youngsters Tobias Oursin, Lucas Kührlings und Patrick Niec wollten die sportliche Verantwortung übernehmen. Kapitän Tobias Streber war dies aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, er bleibt dem Team aber als Betreuer erhalten. Bei Max Pürckhauer und Patrick Klee waren berufliche Gründe ausschlaggebend, Benjamin Termer (HC Sulzbach), Christian Strasser (HC Weiden) und Bastian Schaller (ESV 1927 Regensburg) wollten höherklassiger Handball spielen. Keine leichte Aufgabe also für den neuen Trainer Roman Will, der Roland Schmid an der Seitenauslinie beerbte. Der verbliebene Kader wurde mit Wills Landsmann David Zilak, einem abwehrstarken Allrounder, sowie motivierten jungen Leuten aus der Reserve und der eigenen Jugend ergänzt. Dazu komplettieren Linkshänder Florian Andersch nach seiner Handballpause und die talentierten A-Jugendlichen Paul Rössle und Julian Schaller das Aufgebot. Am Samstag, 30. September (19 Uhr), startet die HG nun in die neue Saison gegen die HSG Erlangen/Niederlindach II.