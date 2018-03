Ohne einige Leistungsträgerinnen führten die Bezirksoberliga-Handballerinnen der HG Amberg bei Landesligaabsteiger SG Regensburg zur Pause mit 14:11, wurden aber weiter geschwächt und verloren so trotz großer Moral am Ende mit 20:25. Die Ambergerinnen waren mit nur acht Feldspielerinnen und ohne ihren erkrankten Trainer Sven Wirth angereist. Die Deckung und Torhüterin Lisa Brossmann stellten die Regensburgerinnen vor massive Probleme. Auch in der Offensive lief es sehr ordentlich, in der 15. Minute führten die Gäste mit 8:4 und Interimstrainer Bernhard Karl hatte zu diesem frühen Zeitpunkt schon fünf verschiedene Torschützinnen notiert. Besonders auffällig war neben Torjägerin Anja Hirschmann die quirlige Selina Wrosch. Amberg blieb die bessere Mannschaft, doch eine Fußblessur von Halblinks Hirschmann verschaffte Coach Karl einige Sorgenfalten. Nach einer "sehr guten ersten Hälfte" führten die Gäste verdient mit 14:11. "Die haben uns angesichts unserer Aufstellung wohl etwas unterschätzt", vermutete Karl.

Nach Wiederanpfiff präsentierten sich die Regensburgerinnen wesentlich entschlossener. Bei Amberg stellte sich Hirschmann mit bandagiertem Knöchel in den Dienst der Mannschaft, doch natürlich fehlten ihr einige Prozent ihrer gewohnten Dynamik. Im Rückraum fehlte es der Amberger Rumpftruppe an Distanzwerferinnen und die Kräfteverhältnisse verlagerten sich mehr und mehr zugunsten des Sportclubs, der eine voll besetzte Bank hatte. Knapp eine Viertelstunde konnte die aufopferungsvoll kämpfende HG ihre Führung noch verteidigen, dann lag Regensburg beim 16:15 erstmals vorne. Die Gäste konnten das Blatt nicht mehr wenden, schonten die angeschlagene Anja Hirschmann und mussten sich am Ende mit 20:25 geschlagen. "Die Mannschaft hat super gekämpft und sich wieder einmal als echtes Team präsentiert", lobte der Interimscoach. "Am Ende waren es aber leider zu viele Nackenschläge." Für die HG Amberg heißt es nun: Kräfte sammeln und im nächsten Heimspiel gegen Mintraching/Neutraubling II kommenden Samstag den Klassenerhalt klar machen.HG Amberg: Tor: Brossmann. Feld: Hirschmann (9/1), Selina Wrosch (3), Beer (2), Engelbrecht (2), Frisch (2), Karl (1) , Maget (1), Baltz