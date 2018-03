Nichts zu erben gab es für die HG Amberg beim 27:40 (10:23) gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter der Handball-Bezirksliga West, den TV Erlangen-Bruck III. Die "Brucker", deren Aufstiegshoffnungen nur vom Abschneiden der eigenen Bayernliga-Reserve abhängig ist, boten etliche Akteure mit Erfahrung aus höheren Ligen auf wie Linkshänder Sven Eskofier oder Torwart Dieter Geck, die angesichts ihres Könnens so gar nichts in der zweitniedrigsten Spielklasse des Bezirks Ostbayern verloren hatten. Die Amberger mussten dagegen auf etliche Spieler verzichten, darunter Leistungsträger wie Torhüter Martin Feldbauer und Rechtsaußen Lucas Kührlings.

In ungewohnter Aufstellung und mit sehr wenig personellen Alternativen ausgestattet, waren die Amberger zur besten Schweinebratenzeit am Sonntagmittag ein gefundenes Fressen für den Klassenprimus (27:1 Punkte). Die Mittelfranken standen sehr gut in der Deckung, nutzten gefühlt jeden einzigen Ballgewinn und trafen aus allen Lagen. Die logische Folge: Zur Pause führte Erlangen-Bruck bereits mit 23:10. HG-Teamkoordinator Roman Will blieb angesichts der Kräfteverhältnisse und des aussichtslosen Rückstandes nur die Möglichkeit, an die Moral seiner Truppe zu appellieren. Die Mannschaft zeigte nach Wiederanpfiff auch ihr Kämpferherz und spielte nun wesentlich couragierter. Der Einsatz wurde belohnt, denn Amberg konnte den zweiten Durchgang ausgeglichen gestalten und das spiegelte sich auch im Resultat wider. Wills Fazit: "Wir waren aufgrund der Stärke des Gegners und unseres dezimierten Kaders chancenlos. Der Kampfgeist der Mannschaft in der zweiten Hälfte war sehr gut. Darauf können wir aufbauen, wenn es wieder gegen Mannschaften unserer Kragenweite geht."HG Amberg: Tor: Wismeth, Raschke. Feld: Zilak, Andersch (je 6), Lulla (5), Nachtman (5/4), Rössle (4), Sammet (1), Maiwald