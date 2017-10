Die HG Amberg verliert das Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga gegen den HC Erlangen III mit einem Tor Unterschied. Die Entscheidung fällt dabei 19 Sekunden vor Schluss.

Das Duell der beiden Bezirksoberliga-Absteiger gewann der HC Erlangen III mit 28:27 (13:12). Die Gäste hatten viele Akteure aus der Jugend-Bundesliga sowie den mit höherklassiger Erfahrung ausgestatteten Rechtsaußen Marwin Wunder mitgebracht. Die favorisierte Drittliga-Reserve, die unbedingt wieder aufsteigen soll, stellte die Hausherren mit ihrer kompromisslosen Abwehr vor Probleme. Nach etwas über neun Minuten führte Erlangen mit 4:1. In der Folgezeit fanden die Amberger, gestützt auf einen phänomenal parierenden Torhüter Martin Feldbauer, besser in die Partie. Die HG zeigte - klug geführt von Regisseur Marek Nachtman, der auch als Vollstrecker glänzte - schnörkellosen Handball und kämpfte sich auf den 12:13-Pausenstand heran.Nach dem Seitenwechsel waren zunächst wieder die technisch versierten Gäste am Drücker. Doch die ebenfalls sehr junge Amberger Mannschaft kämpfte verbissen. In der 44. Minute gelang Kreisläufer Philipp Lulla der erste Ausgleich. Nun wogte die Partie hin und her. Nach einem Doppelpack des A-Jugendlichen Paul Rössle ging die HG in der 51. Minute beim 23:22 sogar erstmals in Führung. Doch der HC konterte direkt und war in der Schlussphase die glücklichere Mannschaft. Amberg ließ wenige Minuten vor dem Ende den dritten Siebenmeter liegen und auch weitere Hochkaräter blieben ungenutzt. So gelang dem überragenden Linkshänder Wunder wenige Sekunden vor dem Abpfiff der Siegtreffer für Erlangen. Die knappe Niederlage war natürlich schade, denn die HG zeigte eine tolle Leistung. Ein Punkt wäre allemal verdient gewesen, doch belohnte sich die Mannschaft unter anderem vom Siebenmeterpunkt nicht für ihren Einsatz. Doch auch wenn es hauchdünn nicht gereicht hat, machte der couragierte Auftritt Spaß und das neu formierte Team hat bewiesen, dass es auch mit dem Meisterschaftsfavoriten gut mithalten kann.HG Amberg: Tor: Feldbauer, Wismeth. Feld: Feld: Nachtman 8/1, Oursin 5, Zilak 5/1, Rössle 4, Kührlings 3, Lulla 1, Sammet 1/1, M. Schaller, Maiwald, Andersch, Turner