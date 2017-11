Die Handballer der HG Amberg gastieren am Sonntag, 26. November, in der Bezirksliga West beim SV Buckenhofen II. Die Oberfranken haben in den vergangenen Jahren einige Male unter dem Abstieg ihrer ersten Mannschaft aus der Bezirksoberliga gelitten und mussten zwangsabsteigen, obwohl sie selbst nicht selten eine gute Rolle gespielt hatten und im vorderen Tabellendrittel platziert waren. Das gleiche Schicksal könnte die "Buckis" auch in dieser Saison ereilen, da die "Erste" erneut mitten im derzeit nicht sehr aussichtsreichen Kampf um den Klassenerhalt steckt.

Die Reserve ist selbst allerdings auch noch nicht auf dem Leistungsniveau der Vorjahre und bekleidet mit 4:10 Punkten den vorletzten Rang im Zehnerfeld. Dennoch darf das Heimteam auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden, denn dort sind etliche Spieler mit Bezirksoberligaerfahrung und der entsprechenden Klasse zu finden.Noch dazu waren die Leistungen der Amberger in den vergangenen Wochen nicht sehr überzeugend. Der Heimsieg gegen die SG DJK Erlangen/Baiersdorf am vergangenen Wochenende war ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn sich der Tabellendritte in puncto Chancenauswertung enorm steigern muss, um auswärts bestehen zu können.HG-Teamkoordinator Roman Will ist aber zufrieden mit dem Willen und Einsatz seines jungen Teams und hofft, dass nach dem Erfolg auch wieder die nötige Lockerheit und Abgeklärtheit eintreten. Wenn es den Ambergern gelingt, ihr schnelles Umschaltspiel durchzuziehen und diesmal auch die Vielzahl der Möglichkeiten zu nutzen, dann steht einem positiven Abschluss der Vorrunde nichts im Wege.Doch vorher sind zur besten Mittagessenszeit um 13 Uhr erst einmal 60 Minuten Konzentration und Kampf gefordert.