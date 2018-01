Nach einer für eine Hallensportart außergewöhnlich langen Wettkampfpause von sieben Wochen greifen die Bezirksoberliga-Handballerinnen der HG Amberg wieder in das Spielgeschehen ein. In der GMG-Dreifachturnhalle gastiert am Samstag, 20. Januar (17 Uhr), die SG Rohr/Pavelsbach. Vor der auch durch die Weltmeisterschaft im eigenen Land und die Weihnachtspause sehr ausgedehnten Unterbrechung hatten die Ambergerinnen mit dem 21:17-Erfolg im Derby bei Landesligaabsteiger HSG Nabburg-Schwarzenfeld für ein Ausrufezeichen gesorgt.

Die meisten Konkurrenten waren in der Zwischenzeit bereits im Einsatz, so dass sich das Tabellenbild ein wenig verschoben hat: Die Aufsteiger SG Mintraching/Neutraubling II und SC Eltersdorf bleiben mit nur je zwei Punkten weiter abgeschlagen am Tabellenende, doch angesichts der Konstellation in der Landesliga Nord wird es mindestens noch einen weiteren Absteiger geben. Der Kampf um den Klassenerhalt beginnt ab Rang zehn, den derzeit die HSG Pyrbaum/Seligenporten (9:17) bekleidet. Amberg hat als Tabellenfünfter (12:12) nur drei Zähler Vorsprung und deshalb sollte Rohr/Pavelsbach tunlichst in die Knie gezwungen werden. An das Hinspiel (21:25-Niederlage) hat die HG keine guten Erinnerungen.Besonders aufpassen müssen die Ambergerinnen auf Gästespielerin Anna Seidel. Die SG-Halblinks ist die wohl wurfgewaltigste Spielerin der Bezirksoberliga und immer für eine zweistellige Torausbeute gut. Da Coach Wirth selbst nicht mit von der Partie sein kann, wird das langjährige erfolgreiche Trainergespann Martin Feldbauer/Rico Winkelmann einspringen.