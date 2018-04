Zum wiederholt angesetzten Nachholspiel empfängt Inter Amberg am Mittwoch, 11. April, den Mitaufsteiger aus Hirschau. Die Gäste um Trainer Jörg Gottfried haben ihr drittes Punktespiel in sechs Tagen zu absolvieren.

Nach einem deutlichen 4:0-Sieg am Freitagabend gegen den FC Amberg II unterlag Hirschau nur zwei Tage später 1:2 gegen den Titelaspiranten aus Hahnbach. Mit dem Gegentor in der 90. Minute mussten die Kaolinstädter den erhofften Punkt im drohenden Abstiegskampf verloren geben. Auch das Heimspiel der Bergsteiger gegen den SV Kulmain wurde in der Schlussminute entschieden, in diesem Fall allerdings zugunsten der Hausherren.Da die beiden Mannschaften aufgrund der prekären Tabellenlage beide einen Sieg dringend nötig haben, ist eine kampfbetonte Partie zu erwarten. Dies zeigten auch die zahlreichen Begegnungen aus den vergangenen Spielzeiten, bei denen meist die bessere Tagesform den Ausschlag gab. Inter-Coach Markus Kipry muss auf Waldemar Waschkau verzichten. Dafür kehrt Sergej Hoffmann zurück in den Kader. Ob Inter-Kapitän Albert Sejdiu nach seiner Muskelverletzung in der Startelf steht, wird sich wohl erst kurz vor dem Anpfiff entscheiden. Anstoß ist um 18 Uhr auf der Pater-Karl-Küting-Sportanlage.