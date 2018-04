Vier Runden vor Saisonende in der Fußball-A-Klasse Süd vergrößert Tabellenführer FV Vilseck II seinen Vorsprung auf Verfolger TuS Rosenberg II. Dafür reicht ein Tor - und das muss der Spitzenreiter nicht einmal selbst schießen.

Der "Treffer des Tages" war ein Eigentor der SG Rieden II, der den Vilseckern drei Punkte auf dem Weg in die Kreisklasse einbrachte. Der Tabellenzweite TuS Rosenberg II kam beim Vorletzten Germania Amberg II nur zu einem 1:1-Unentschieden und hat nun sechs Zähler Rückstand auf Vilseck II und nur noch zwei Vorsprung auf den Drittplatzierten, die SG Etzenricht II, die aber noch eine Partie im Hintertreffen ist.Schlusslicht FC Edelsfeld II hat bereits fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Auf dem steht Germania Amberg II, vier Zähler hinter dem SV Schmidmühlen II.Germania Amberg II 1:1 (0:1) TuS Rosenberg IITore: 0:1 (38.) Tizian Trettenbach, 1:1 (75.) Andreas Huber - SR: Markus Schreiner (Inter Bergsteig Amberg) - Zuschauer: 30 - Gelb-Rot: (76.) Daniel Weiß (Germania), wiederholtes Foulspiel(tnea) Einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf erkämpfte sich die Kreisligareserve des SC Germania Amberg im Kirwaspiel gegen den TuS Rosenberg II. Die Gäste waren über weite Strecken der ersten Hälfte die bessere Mannschaft und gingen knapp fünf Minuten vor der Pause in Führung. Tizian Trettenbach zog ab und SCG-Verteidiger Stefan Scherm fälschte den Ball noch unhaltbar für den eigenen Schlussmann zum 0:1 ab. Im zweiten Durchgang stemmten sich die Germanen gegen die drohende Niederlage und versuchten zum Ausgleich zu kommen. Dieser gelang Andreas Huber 15 Minuten vor dem Ende nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz aus dem Gewühl heraus. In der Schlussviertelstunde musste die Germanen nach dem Platzverweis gegen Daniel Weiß in Unterzahl agieren, brachten den Punkt aber dennoch über die Zeit.SV 08 Auerbach II 0:0 SV Freudenberg IISR: Lothar Sachs (Rückersdorf) - Zuschauer: 30(shta) Die Hausherren hatten eine gute Anfangsphase mit zwei guten Abschlussmöglichkeiten. Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie bei hochsommerlichen Temperaturen zum richtigen Sommerkick ohne nennenswerte Möglichkeiten auf beiden Seiten. Auch nach der Pause das gleiche Bild. Die Gastgeber erarbeiteten sich zwar ein optisches Übergewicht, Torchancen gab es aber kaum welche. Ein Querschläger im Freudenberger Strafraum war bis zum Schluss die größte Prüfung für den Gästetorhüter.DJK Ensdorf II 0:1 (0:0) SG Etzenricht IITor: 0:1 (84.) Konstantinos Lazogiannis - SR: Boris Finkel (FSV Gärbershof) - Zuschauer: 10SG Rieden II 0:1 (0:1) FV Vilseck IITor: 0:1 (33.) Eigentor - SR: Erdogan Sahinbay (SV Wangen) - Zuschauer: 50SV Schmidmühlen II 1:2 (0:2) SSV Paulsdorf IITore: 0:1 (7.) Phillip Koch. 0:2 (21.) Markus Schäffer, 1:2 (88.) Tobias Baier - SR: Andreas Wagner (SV Pfelling) - Zuschauer: 30(fopa) Wieder einmal absolut unnötig verschenkten die Schmidmühlener wichtige Punkte. Heimtorhüter Florian Wittmann erlebte eigentlich einen ruhigen Nachmittag, denn außer den beiden unhaltbaren Schüssen, die zu den Gegentoren führten, hatte er nichts zu tun. Der Anschlusstreffer von Tobias Baier in der 88. Minute fiel zu spät, um noch weiter auf den Ausgleich drängen zu können. So wird nun der Abstiegskampf auch im Nachholspiel am Mittwoch, 25. April, um 18.30 Uhr gegen Inter Bergsteig Amberg II mit entschieden werden.FC Edelsfeld II 0:3 (0:1) SG Gebenbach IITore: 0:1 (23.) Manuel Frahs, 0:2/0:3 (70./74.) Andreas Fischer - SR: Andy Jakesch (FC Schlicht) - Zuschauer: 70(mam) Schwungvoll starteten die Platzherren und hatten gleich zwei sehr gute Möglichkeiten. Aber nach und nach kamen die Gäste besser ins Spiel, wurden gefährlich und erzielten auch den Führungstreffer. Der FCE vergab kurz vor dem Seitenwechsel zwei gute Torchancen. Auch in der zweiten Hälfte war der FCE bemüht, den Ausgleich zu erzielen, wurde aber ausgekontert und Gästestürmer Fischer entschied die Partie mit einem Doppelschlag.Inter Amberg II 0:5 (0:1) ASV Haselmühl IITore: 0:1/0:2 (5./56.) Markus Barth, 0:3 (60.) Patrick Ebenhöch, 0:4/0:5 (72./75.) Khaled Quassm Abdolah - SR: Reinhold Roth (ASV Schwend) - Zuschauer: 40