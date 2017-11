Im letzten Heimspiel vor der Winterpause kommt es beim SV Inter Bergsteig zum Treffen der Aufsteiger.

Der TuS/WE Hirschau um Trainer Jörg Gottfried zeigte sich am vergangenen Wochenende in Kampflaune und sicherte sich so einen Punkt gegen die SpVgg Schirmitz. Wenn man die klaren Torchancen genutzt hätte, wäre gegen den Tabellendritten sogar ein Sieg möglich gewesen.Nachdem die Nachbarn aus Amberg vor zwei Wochen den Tabellenführer Hahnbach souverän mit 3:0 bezwungen hatten, mussten sie am vergangenen Wochenende eine ungewollte Zwangspause einlegen. Die Partie gegen den SV Schwarzhofen fiel witterungsbedingt aus. Vor dem letzten Spiel nach dem langen, ereignis- und erfolgreichen Aufstiegs- und Jubiläumsjahr 2017 heißt es für die Kipry-Jungs noch einmal die letzten Kräfte zu mobilisieren.Es gilt, die zuletzt gezeigte Leistung zu wiederholen, um gegen die Kaolinstädter erfolgreich zu sein. Dies wird jedoch eine schwierige Aufgabe. Denn die Hirschauer müssen nach vier Begegnungen ohne Sieg alles daran setzen, einen Dreier einzufahren, um den Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen zu halten. Die Zuschauer dürfen sich also am Samstag, 25. November, auf ein spannendes Match freuen. Anstoß ist um 14 Uhr auf der Pater-Karl-Küting-Sportanlage.