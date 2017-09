Raus aus der Abstiegsregion oder weiter tief hinten hängen belieben? Diese Frage wird für die Bezirksliga-Fußballer des FC Amberg am Sonntag, 1. Oktober, ab 15 Uhr beantwortet werden. Denn die Mannschaft um das Trainerduo Manfred Melchner und Matthias Hummel erwartet am Schanzl mit dem TSV Detag Wernberg einen unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Der FC Amberg II rangiert auf dem vorletzten Platz, was den direkten Abstieg bedeuten würde. Aber auf den Neuling TuS WE Hirschau beträgt der Rückstand lediglich drei Zähler. Die Wernberger Truppe um die Trainer Christian Luff und Thomas Gietl legte einen zufriedenstellenden Saisonstart hin, hatte mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Allerdings kassierten die Wernberger in den letzten fünf Begegnungen vier Niederlagen. Der Absturz war die logische Folge.

Dagegen hängt die stark verjüngte Truppe des FC Amberg seit Saisonbeginn unten drinnen. Was die Coaches Melchner und Hummel jedoch weiterhin positiv stimmt, ist die Tatsache, dass ihre Truppe trotz der mageren Ausbeute Woche für Woche gute Leistungen zeigt, sich aber aus verschiedensten Gründen nicht selbst dafür belohnt. So zuletzt auch beim 0:1 beim SV Sorghof. "Eine bittere und unnötige Niederlage", blickt Melchner zurück. "Wir waren in allen Belangen die bessere Mannschaft. Leider ist Fußball ein Ergebnissport", fügt Hummel an. Die FCA-Trainer können ihren Akteuren im Grunde keinen Vorwurf machen, die sich am Ende selbst geschlagen haben. "Sie haben einfach das Tor nicht getroffen", so Melchner. Gegen Detag werden weiterhin die Langzeitverletzten Mario Schmien und Jonas Neudert fehlen, Jawara Banding ist beruflich verhindert und Sven Florek wurde in den Bayernliga-Kader abberufen. Dafür kehrt Lukas Kaiser zurück.