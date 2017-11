Die Bezirksliga-Fußballer des FC Amberg gehen ab sofort in die Winterpause, denn Bezirksspielleiter Thomas Graml setzt in diesem Jahr keine Nachholspiele mehr an. Die für Sonntag, 26. November, um 14 Uhr angesetzte Heimpartie gegen den SV Schwarzhofen fällt aus. Grund dafür: Die Stadt Amberg hat die Plätze im Stadion am Schanzl wegen Unbespielbarkeit gesperrt. Damit müssen die Amberger im neuen Jahr vier Nachholspiele bestreiten: gegen Pfreimd, Schmidgaden, Hahnbach und gegen Schwarzhofen.