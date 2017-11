Zehn Paarungen stehen an diesem Wochenende in der Eishockey-Landesliga auf dem Programm. Das Top-Spiel dabei ist zweifellos das Duell zwischen den Amberger Wild Lions und dem EHC Königsbrunn, am Sonntag, 5. November (18.30 Uhr) im Stadion am Schanzl. Seit der ersten "Nullrunde" in der vergangenen Woche in Bad Kissingen hatte man genügend Zeit beim ERSC, zu analysieren, was man dort eventuell hätte besser machen können, aber viele Fehler hatte die Reichenberger-Truppe ja nicht produziert. Das 2:3 bei den Wölfen war zwar ärgerlich, aber ohne Niederlage wird mit Sicherheit kein Team die Landesliga-Runde überstehen.

Auf jeden Fall werden dem Löwen-Coach am Sonntag im Defensivbereich wieder mehr Alternativen zur Verfügung stehen. Das ist überaus wichtig, denn mit den Pinguinen aus Königsbrunn kommt ein selbsternannter Aufstiegskandidat mit ansteigender Tendenz. Der EHC kam im Vorjahr bis ins Play-Off-Halbfinale und hat in den Testspielen zu dieser Saison bereits die Bayernligisten Schongau und Füssen (!) besiegen können. Zum Punktspielstart hatte Coach Alex Wedel einige Besetzungsprobleme wegen Verletzungsausfällen, dennoch musste sich sein Team bislang nur in Schweinfurt (1:4) und Bad Kissingen (1:3) geschlagen geben. Nach und nach melden sich die Spieler wieder zurück, was sich auch in den Resultaten widergespiegelt.Am vergangenen Wochenende gab es einen klaren 6:1-Erfolg über hoch eingeschätzte Freisinger. Tags darauf folgte auch bei kämpferisch starken Selber Wölfen ein 5:2-Sieg und auch hier hatte Königsbrunn einen optimalen Start mit einem 5:0 nach 23 Minuten. Da empfiehlt es sich für die ERSC-Löwen, von der ersten Sekunde an voll konzentriert bei der Sache zu sein. Königsbrunn stellt einen sehr ausgeglichenen Kader, wobei die Rückkehr der beiden Torjäger Patrick Zimmermann und Henning Schütz für mehr Durchschlagskraft im Angriff sorgt. Zusammen mit US-Stürmer Hayden Trupp kam allein dieses Trio in der Vorsaison auf 126 Scorerpunkte.Soviel Konsequenz und glückliche Abschlüsse wünscht man auch den Löwen-Stürmern, die immer eine ganze Reihe an Torchancen erarbeiten, aber gefühlt nur Felix Köbele regelmäßig einlocht. Während sich die Löwen ganz auf diese Partie konzentrieren konnten, musste Königsbrunn am Freitag gegen Vilshofen ran - in Bezug auf den Spielrhythmus nicht unbedingt ein Nachteil.