Raigering. Saisonniederlage Nummer 25 für den SV Raigering in der Fußball-Landesliga Mitte: Die Panduren unterlagen am Samstag dem SV Hutthurm mit 1:3 und können an den letzten beiden Spieltagen den letzten Platz nicht mehr abgeben. Raigering versuchte von Beginn an das Spiel im Pandurenpark zu bestimmen. In der 3. Minute bereits eine große Chance für die Gastgeber, doch der Ball ging nur an den Pfosten.

Die Elf von SVR-Trainer Martin Kratzer Raigering versuchte weiter Druck zu machen, blieb aber in der Folgezeit ohne weitere nennenswerte Chance. Ab Mitte der ersten Hälfte kam der SV Hutthurm immer besser in Gang und erspielte sich einige sehr gute Möglichkeiten. Die Gäste scheiterten jedoch meist am sehr gut aufgelegten Raigeringer Torwart Tobias Schoberth - oder am eigenen Unvermögen.Nach der Pause begannen beide Mannschaften wieder sehr verhalten, doch die Gäste kamen dann wieder besser ins Spiel und hatten einige hochkarätige Chancen. In der 58. Minute wurde bei Hutthurm Bastian Parzer eingewechselt, kurz danach verletzte sich Raigerings Torhüter Tobias Schoberth und musste in der 64. Minute durch Johannes Brunner ersetzt werden. Eine Minute später erzielte Bastian Parzer den Führungstreffer für die Hutthurmer. Der SV Raigering versuchte, wieder ins Spiel zurückzukommen. Mit Erfolg: In der 68. Minute gelang Andre Gröschl nach einer Ecke der Ausgleichstreffer per Kopf.Die Gäste stellten jedoch in der 75. Minute den alten Abstand wieder her und gingen durch Christoph Schätzl mit 2:1 in Führung. Raigering gab sich nicht geschlagen und spielte nach vorne. In der 90. Minute machten die Gäste nach einem Konter alles klar, Bastian Parzer erzielte mit seinem zweiten Treffer das entscheidende 3:1 für den SV Hutthurm.

SV Raigering: Schoberth (64. Brunner), Buegger, Jank, Gröschl, Muck, Hiltl, Seidel, Greger (64. Prechtl), Wrosch, Egerer, Thaler (78. Götz)

SV Hutthurm: Binder, Gerhartinger, Schätzl, Streifinger, Bartl, Eglhofer, Obermeier, Philipp (78. Schätzl), Traxinger (58. Parzer), Weber, SlodarzTore: 0:1 (65.) Bastian Parzer, 1:1 (68.) Andre Gröschl, 1:2 (75.) Christoph Schätzl, 1:3 (90.) Bastian Parzer - SR: Kai Hoffman - Zuschauer: 60