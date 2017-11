Am dritten Wettkampftag trumpfen die Luftgewehrschützen der SG Neumühle in der Bayernliga Nord/Ost auf und gewinnen jeweils mit 4:1. Die Belohnung folgt.

Neumühle. Die Siege gegen Geroldsgrün und Oppersdorf bescherten der SG Neumühle den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Auf der Schießanlage in Oppersdorf waren außer den Gastgebern SG Tiefes Tal Oppersdorf und Neumühle die Aufsteiger von Freischütz Zeitlarn sowie die SG 1863 Geroldsgrün am Start. Im Kampf gegen Geroldsgrün siegte die Nr.-1-Schützen Lisa Sennfelder gegen Alexander Herrmann in einem spannenden Duell (393:390).Der Neumühler Kevin Knott hatte Probleme mit dem örtlichen Stand und machte nach 15 Schuss eine größere Pause. Doch auch danach lief es nicht rund gegen Joachim Matthes (383:374). Auch Andreas Kurz hatte Anlaufschwierigkeiten, drehte aber gegen Manuel Eppel den Spieß noch deutlich um (381:374). Kein Problem hatte die Neumühlerin Lena Hierl mit Rudolf Lang (380:365). Auch Raimund Rieß hatte einen Aufbaugegner: Mit 378 Gesamtringen hatte er gegen den Youngster Lukas Grimm (362) keine Probleme. Mit 1906:1874 Ringen entschied Neumühle das Match wie geplant deutlich 4:1 für sich.Am Nachmittag traten die Neumühler gegen die bisher punktgleichen Hausherren von Tiefes Tal Oppersdorf an, die am Vormittag im Lokalderby bereits Zeitlarn mit 5:0 besiegt hatten. Gegen Markus Islinger holte Lisa Sennfelder mit einer für sie durchschnittlichen Leistung (388:381) ihren Punkt. Kevin Knott kam nur langsam in Tritt. Gegen Stefan Haas unterlag er mit 380:382. Mit einer soliden Leistung siegte Andreas Kurz gegen Christian Wimmer (383:380). Lena Hierl lag gegen Stephan Jobst durchweg mit einem schönen Vorsprung in Front, erst in der letzten Serie schmolz dieser Vorsprung mit zwei Achten am Schluss. Trotzdem war ihr Sieg mit 382:380 in keiner Phase gefährdet. Damit war die Partie für Neumühle bereits gewonnen. Doch auch Raimund Rieß konnte sein Gegenüber Petra Berner auf Distanz halten (374:370). Endstand somit 4:1 (1907:1893) für die SG Neumühle.Damit hat sich die SG mit 8:4 Mannschafts- und 19:11 Einzelpunkten auf den zweiten Platz verbesset. können. In der nächsten Runde am 10. Dezember in Holzhammer sollte Neumühle zumindest gegen die SG Nittenau punkten.