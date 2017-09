Neumühle. Die erste Luftgewehrmannschaft der SG Neumühle hat die vergangene Saison in der Luftgewehr-Bayernliga Nord/Ost auf dem sechsten Tabellenplatz abgeschlossen.

Am Sonntag, 1. Oktober, finden die ersten beiden Wettkämpfe der neuen Saison beim Aufsteiger SV 1865 Nittenau in der dortigen Schulsporthalle statt.Neben Nittenau und Neumühle haben die Mannschaften aus Bad Berneck und Aufsteiger Geroldsgrün ihre ersten beiden Kämpfe der Saison. Die anderen vier Mannschaften der Bayernliga Nord/Ost treffen am 8. Oktober in Saltendorf aufeinander.Um 10 Uhr empfangen die Gastgeber in Nittenau im ersten Durchgang die anderen Aufsteiger aus Geroldsgrün. Um 11.30 Uhr treten die Neumühler gegen die SG Bad Berneck an. Nach der Pause treffen im oberfränkischen-internen Duell Bad Berneck und Geroldsgrün aufeinander.Um 15 Uhr schießen die SG Neumühl im letzten Duell an diesem Tage gegen die Gastgeber. Jeweils eine Viertelstunde vorher beginnt die Vorbereitungszeit der Schützen am Schießstand. Die Schützen der SG Neumühle werden versuchen, sich vor den beiden Heimkämpfen am 22. Oktober eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.Für die SG Neumühle treten voraussichtlich folgende Schützen an: An Nummer eins startet Kevin Knott (Schnitt Saison 16/17: 389,1 Ringe), an Nummer zwei ist Lisa Sennfelder (388,9) gesetzt, Andreas Kurz (383,1) startet an der Nummer drei, auf Nummer vier schießt Magdalena Hierl (382,3) für Neumühle, an Nummer fünf wird Raimund Rieß (376,4) in seiner zweiten Saison versuchen, seine starken Trainingsleistungen im Wettkampf umzusetzen.