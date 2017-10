Am zweiten Wettkampftag der Luftgewehr-Bayernliga Nord/Ost hat die SG Neumühle die zweite Mannschaft von Eichenlaub Saltendorf und die Aufsteiger von Freischütz Zeitlarn und vom SV 1865 Nittenau zu Gast - mit durchwachsenem Ergebnis.

Neumühle. Gegen Saltendorf wurde trotz Leistungssteigerung der Neumühler erwartungsgemäß verloren, wenn auch mit 1:4 deutlicher als gedacht. Gegen Zeitlarn gab es einen knappen 3:2-Sieg. Nittenau verlor beide Kämpfe gegen Saltendorf und Zeitlarn und bleibt am Tabellenende. Neumühle liegt auf dem dritten Tabellenplatz.Im Kampf gegen Saltendorf am Vormittag lieferten sich die beiden Nr.-1-Schützinnen Lisa Sennfelder aus Neumühle und Doris Kühnl aus Saltendorf ein Duell auf höchstem Niveau, bei dem kein Ring verschenkt wurde. Lisa Sennfelder kassierte den Punkt mit 396:395 Gesamtringen. Andreas Kurz (388) verlor gegen den Saltendorfer Youngster Andreas Preis, der mit persönlicher Bestleistung 393 Ringe erzielte. Überhaupt nicht rund lief es für den Neumühler Raimund Rieß gegen den 18-jährigen Saltendorfer Florian Neumann (374:393). Kevin Knott hielt mit Stefan Aichinger nur am Anfang mit (388:391), womit das Match bereits entschieden war. Auch Lena Hierl verlor mit 380:384 gegen Michael Stahl. Mit einem Bundesligaresultat (1956:1926) entschied Saltendorf das Match deutlich 4:1 für sich.Am Nachmittag traten die Neumühler gegen die Aufsteiger von Freischütz Zeitlarn an, die am Vormittag bereits Nittenau mit 4:1 besiegt hatten. Gegen den Zeitlarner Markus Peschel war der Sieg von Lisa Sennfelder mit 392:388 Ringen nie gefährdete. Andreas Kurz litt gegen den Zeitlarner Christoph Kaulich unter der "Neuner-Seuche" (379:384). Auch in der mittleren Paarung waren die Neuner weit verbreitet. Der Neumühler Raimund Rieß und Stephan Schreiner lagen nach 40 Schuss mit je 375 Ringen gleichauf. Hier musste ein Stechen entscheiden.Kevin Knott steigerte sich gegen Christian Wagner und siegte mit 388:380. Bis zum letzten Schuss spannend war es in der Begegnung Magdalena Hierl mit Viktor Sander. Nach mehrmaligem Führungswechsel verpasste der Zeitlarner die von Hierl vorgelegten 380 Ringe mit 379 nur knapp. Mit dem dritten Punkt durch Hierl hatte Neumühle die Partie schon gewonnen.Das Stechen zwischen Rieß und Schreiner war bereits nach dem ersten Schuss (9:10) zugunsten von Zeitlarn beendet. Endstand somit 3:2 (1912:1906) für die SG Neumühle.