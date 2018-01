Neumühle. Am fünften Wettkampftag der Luftgewehr-Bayernliga Nord/Ost hatte die SG Neumühle zu Hause die SG Bad Berneck, die Aufsteiger der SG Geroldsgrün sowie die zweite Mannschaft von Eichenlaub Saltendorf zu Gast. Gegen Bad Berneck wurde wie in der Hinrunde knapp mit 2:3 verloren, gegen Geroldsgrün gab es einen unerwartet knappen 3:2-Sieg. Saltendorf gewann beide Kämpfe gegen Geroldsgrün und Bad Berneck mit je 4:1 und verharrt ungeschlagen an der Tabellenspitze. Neumühle behauptete den dritten Platz.

Im Kampf gegen Bad Berneck standen sich die beiden Nr.-1-Schützinnen Lisa Sennfelder und Gina Holland gegenüber. Lisa Sennfelder begann mit einem deutlichen Sieg von 392:387 für Neumühle. Andreas Kurz muste nach zwei Achten gegen Andreas Schürhoff mit 380:382 passen. Kevin Knott zeigte der Berneckerin Elisabeth Wolf von Anfang an, dass er den Punkt behalten wollte: Mit 390:382 gelang das. Mit zwei Achten am Anfang geriet Lena Hierl gleich in Rückstand gegen die starke Sabrina Bär. Auch eine Steigerung auf insgesamt 380 reichte nicht, da Bär mit bärenstarken 393 Ringen ein Spitzenresultat erzielte. Nur am Anfang hielt der Neumühler Raimund Rieß an Nr. 5 mit Anna Kuchlbauer mit (373:379). Bad Berneck entschied mit 1923:1915 Ringen das Match wie in der Vorrunde 3:2 für sich.Am Nachmittag traten die Neumühler gegen die Aufsteiger der SG Geroldsgrün an, die am Vormittag bereits Saltendorf mit 1:4 unterlegen waren. Gegen den Oberfranken Alexander Herrmann steigerte sich Lisa Sennfelder im Spitzenduell mit 395:387 Ringen und ließ keinen Zweifel aufkommen, wer den Punkt gewinnt. Andreas Kurz musste gegen Joachim Matthes erneut mit 385:393 den Kürzeren ziehen. Kevin Knott legte gegen Bernd Lederer deutlich zu und ließ mit 393:374 Lederer nicht den Hauch einer Chance. Bei Magdalena Hierl gegen Manuel Eppel war es bis zum letzten Schuss spannend. Ihr anfänglicher 96:93-Vorsprung war nach 30 Schuss aufgebraucht. Eppel war etwas schneller fertig, nach einer "7" beim letzten Schuss standen 91 und 377 Ringe zu Buche. Lena begann mit einer Acht, konnte sich jedoch wieder fangen. Nach 39 Schuss fehlte eine Acht zum Stechen oder eine Neun zum Sieg. Lena behielt die Nerven und traf eine "10" zu 379 Ringen und zum Sieg. Damit war mit dem dritten Punkt auch die Partie entschieden. Raimund Rieß musste trotz einer tollen Aufholjagd gegen Michaela Fumy knapp mit 371:373 passen. Dennoch stand der unerwartete knappe 3:2-Sieg (1923:1904) für die SG Neumühle fest.