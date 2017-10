Eine weite Anreise haben die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg am Samstag, 28. Oktober, bei ihrem zweiten Auswärtsspiel der Saison vor sich. Fast 250 km bis nahe an die hessische Grenze geht es zum unterfränkischen TSV Faulbach. Beim derzeitigen Tabellenfünften der Bayernliga-Tabelle hoffen die Amberger Jungs, endlich den ersten Sieg zu landen. Wieder nicht gereicht hatte es am vergangenen Wochenende zu Hause gegen den Tabellenzweiten TV Mömlingen für das Team von Spielertrainer David Fecko. Wieder war man in den ersten beiden Sätzen ganz nah zumindest an einem Satzgewinn dran, doch jedes Mal hatte man knapp mit 23:25 das Nachsehen. Gegen Faulbach muss jetzt unbedingt ein Sieg her, sonst wird der Abstand zum Mittelfeld zu groß. Wenn die Leistung der ersten beiden Sätze im letzten Heimspiel wieder abgerufen werden kann, könnte dies gelingen. Der TV Faulbach wird nicht so stark eingeschätzt wie der letzte Gegner aus Mömlingen. Die Unterfranken gewannen zwar zwei ihrer drei Spiele, nämlich gegen Abensberg und Zirndorf, verloren aber am letzten Wochenende klar gegen Memmelsdorf. Personell kann Ambergs Spielertrainer David Fecko wieder auf Mittelblocker Wenzel Huber zählen, allerdings fehlt der zweite Zuspieler Marco Nanka, er ist bei seinem Stammverein VC/TuS Hirschau an diesem Samstag im Einsatz.