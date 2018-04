Das Angebot des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) "Hilfen bei der Integration von Sportlern" nahmen 15 Vereinsvertreter wahr. Die Integrationsbeauftragte Mandy Seetzen-Orth beantwortete im Sportheim des SV Raigering alle Fragen. Nach einer Vorstellungsrunde äußerten die Vertreter gleich ihre Erwartungen, die von konkreten Aussagen bis hin zu weitere Informationen bis hin zu "sich einfach mal überraschen lassen" lauteten.

Aus dem Praxisleben der Vereine wurde genannt: "Wer übernimmt den Vereinsbeitrag" oder "wie reagiere ich auf das nicht gemeinsame Umziehen?" oder "von wem bekomme ich Unterstützung bei Fahrten für diese Sportler oder für materielle Dinge wie Trikots, Tore?".Aus Interesse kam Christine Gerl hinzu, die bei der Stadt Amberg als Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte tätig ist. In Doppelfunktion war eine Familie als Regionalkoordinator des Bundesministerium für In- tegration und Vereinsvertreter anwesend.Zunächst erläuterte Mandy Seetzen-Orth das Konzept des BLSV, das sozialbenachteiligte Menschen, Migranten und Flüchtlinge mit 1,4 Millionen Euro fördert. Konkrete Förderung fließt in die Übungsleiterpauschale und in verschiedene Projekte wie "Fit für die Vielfalt" (multi-kulturell) oder in "Sport schafft Heimat" (materielle Dinge, wie Fußbälle, Tore, Trikots, Schuhe).Auch Vereine, die noch keine Migraten bei sich haben, sich aber dafür interessieren, können sich bei ihr anmelden und es werden Verbindungen hergestellt. Seetzen-Orth bot eine persönliche Beratung an: Tel. 0941/38197123, oder per E-Mail: regensburg@sportintegration.de