Obwohl der SV Inter Bergsteig Amberg am vergangenen Wochenende ab der 26. Minute gegen zehn Wernberger anlief, musste man bis zur 83. Minute warten, um den Siegtreffer durch Benjamin Schneider bejubeln zu können.

Die SpVgg Vohenstrauß verlor ihr Derby gegen den Namensvetter aus Schirmitz mit 0:2, hätte aufgrund des gezeigten Kampfgeistes und der erspielten Tormöglichkeiten jedoch ein Unentschieden verdient gehabt. Deshalb wird die Elf um Trainer Ronny Tölzer bei Inter hochmotiviert auflaufen, um nicht wieder als Verlierer den Platz zu verlassen. Die beiden Mannschaften trennen in der aktuellen Tabelle gerade mal drei Punkte, was für eine spannende Partie spricht. Inter-Coach Markus Kipry weiß um die Stärken der Gäste, fordert dennoch endlich einen Heimsieg. Der letzte - und einzige - wurde am zweiten Spieltag gegen den 1. FC Schmidgaden erzielt. Wichtig ist ein Dreier auch im Hinblick auf die anstehenden, schweren Auswärtsbegegnungen in Schirmitz und Pfreimd.Personelle Veränderungen sind beim SV Inter Bergsteig vorzunehmen: Andrej Dauer und Albert Sejdiu stoßen wieder zum Team, während die Kruppa-Brüder nicht zur Verfügung stehen. Anstoß ist am Samstag, 30. September, um 16 Uhr auf der Pater-Karl-Küting-Sportanlage.