Zum Ende der Rückrunde der Bezirksliga Nord gelingt dem SV Inter Bergsteig Amberg doch noch ein Heimsieg. Dieser wiegt umso mehr, denn es handelt sich um ein 2:0 gegen einen Stadtrivalen.

Die Kipry-Elf begann das Derby mit dem FC Amberg II mit einem Offensiv-Feuerwerk. Bereits in der ersten Minute wurde Schmidt durch Dürbeck in Szene gesetzt. Dieser umspielte FC-Keeper Donhauser. Müller konnte jedoch auf der Torlinie retten.Unmittelbar danach passte David Kruppa auf seinen Namensvetter Kubik, der aus kurzer Distanz am gegnerischen Torwart scheiterte. Der Abpraller landete vor den Füßen von Matze Schmidt, der den Ball mühelos zur frühen 1:0-Führung einschob. Das Quäntchen Glück fehlte in Minute drei, als Kubiks Schuss von der Unterkante der Latte knapp vor der Linie auf dem Boden aufkam.Danach beruhigte sich die Begegnung ein wenig. In der 21. Minute tauchte der FC Amberg das erste Mal vor Inter-Keeper Hahn auf, doch Geitner verstolperte im wahrsten Sinne des Wortes in aussichtsreicher Position. Sehenswert war das Zuspiel von Albert Sejdiu auf Niko Dürbeck, dessen Querpass vor dem Tor allerdings von Donhauser genauso abgefangen wurde wie Scheinherrs Schuss vor der Halbzeit.Die Vorentscheidung fiel in der 53. Minute: Im Mittelfeld erkämpfte sich David Kruppa das Leder und bediente David Kubik. Dieser entwischte seinem Gegenspieler, lief auf das gegnerische Tor zu und verwandelte eiskalt zum 2:0.In der Folgezeit kontrollierte die Inter-Elf mit seiner guten Abwehrarbeit das Geschehen und baute ihre Spielzüge weiterhin überlegt von hinten heraus auf. Nur zwei "Halbchancen" durch Jawara wurden zugelassen.Der eingewechselte Schneider hätte das Endergebnis in der 79. und 81. Minute noch erhöhen können. So blieb es aber beim hochverdienten 2:0 gegen eine spielerisch und läuferisch nicht schlechte FC-Mannschaft, der bis dato noch die Durchschlagskraft fehlt.SV Inter Bergsteig Amberg: Hahn, G. Sejdiu, A. Sejdiu, F. Schübel, Hoffmann, B. Kruppa, D. Kruppa, Kubik, Dürbeck, Scheinherr (75. Schneider), Schmidt (53. Mikalauskas)FC Amberg II: Donhauser, Hüttner, Giehrl, Spieß, Banding, Ram, Rößler, Schweiger, Kaiser (53. Meier), Müller, Geitner (60. Leitenbacher)Tore: 1:0 (2.) Matthias Schmidt, 2:0 (52.) David Kubik - Gelb-Rot: G. Sejdiu (89.) - SR: Matthias Ehlich - Zuschauer: 150