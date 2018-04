Vohenstrauß. Die SpVgg Vohenstrauß verlor die Bezirksliga-Partie mit 1:3 gegen den SV Inter Bergsteig, bei dem Matthias Schmidt alle drei Treffer erzielte. Die Heimelf startete wild entschlossen und übernahm schnell die Kontrolle. Die Gäste agierten cleverer, hatten beim Führungstreffer aber auch eine große Portion Glück. Beim ersten Vorstoß in die gegnerische Hälfte schoss Gästestürmer Schmidt ein "krummes Ding" in Richtung SpVgg-Gehäuse. Der Ball setzte kurz vor Torwart Minich auf, versprang dabei und drehte sich ins Tor. In der Folge versuchte die SpVgg weiter aufs Tempo zu drücken. Der verdiente Ausgleich gelang Kett per Strafstoß, nachdem ein Gästespieler im Anschluss an eine Ecke ein Handspiel begangen hatte. Nur kurze Zeit später konnte Voehnstrauß einen hohen Ball zweimal nicht klären und wiederum Schmidt verwandelte eiskalt. Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer Dauerdruck durch die SpVgg. Aber mit dem einzigen Torschuss im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste auf 1:3 durch den dreifachen Torschützen Schmidt bei einem Konter.

SpVgg Vohenstrauß: Minich, Gmeiner, Kraus, Kett, Striegl, Dobmayer, Rewitzer (59. Neidhardt), Müssig (78. Schieder), Ertl, Albrecht (81. Frank), PfabInter Amberg: Hahn, Schmidt (89. Schneider), Hoffmann, Sejdiu, Waschkau, Kubik, Schüberl, Mikalauskas, Dauer (81. Jakusevic), Dürbeck (Sejdiu), ScheinherrTore: 0:1 (10.) Matthias Schmidt, 1:1 (28., Handelfmeter) Florian Kett, 1:2/1:3 (32./61.) Matthias Schmidt - Zuschauer: 150 - SR: Manuel Dirnberger