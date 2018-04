Bei sommerlichen Temperaturen sahen die Zuschauer einen enormen Kraftakt des SV Inter Bergsteig Amberg. Der besiegte am Samstag im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Nord den TSV Detag Wernberg trotz 50-minütiger Unterzahl verdient mit 3:0. Die erste Möglichkeit in der Partie hatten allerdings die Gäste. Nach einem Fehler in der Inter-Abwehr lief Simon Polster auf Ambergs Torhüter zu und wollte diesen mit einem Lupfer überlisten. Doch Christopher Hahn vereitelte diese Großchance durch sein Timing beim Herauslaufen und blockte den Heber gekonnt ab. Dabei verdrehte sich der Detag-Stürmer das Knie und musste verletzungsbedingt ausscheiden.

Danach dominierte die Inter-Elf die Begegnung. In der 21. Minute ging ein Schuss von Granit Sejdiu knapp über das Tor. In der 27. Minute setzte dieser dann Matthias Schmidt in Szene, dessen Schuss aus kurzer Distanz aber von Detag-Tormann Matthias Jahn abgewehrt wurde. Drei Minuten später eine ähnliche Situation: Wieder war es Schmidt, der am Wernberger Schlussmann scheiterte. Den Abpraller, der direkt vor seinen Füßen landete, verwandelte Schmidt jedoch eiskalt.In der 38. Minute wurde der bereits gelb-verwarnte Waldemar Waschkau des Feldes verwiesen, nachdem er seinen Gegenspieler im Mittelfeld unnötig am Trikot gezupft hatte. Dies konnte die Bergsteig-Elf allerdings nicht erschüttern. Von Coach Markus Kipry optimal eingestellt machte sein Team die Räume weiterhin eng und kämpfte geschlossen weiter. Die einzige nennenswerte Möglichkeit hatten die "Lila-Weißen" in der 48. Minute, als Patrick Pröls eine Flanke von Christoph Reis vor dem leeren Tor nur um Millimeter verpasste.In der 59. Minute fasste sich der Amberger Nikolei Dürbeck ein Herz. Sein platzierter Schuss aus 18 Metern schlug zum 2:0 unhaltbar ins linke untere Eck ein. Die Entscheidung fiel bereits fünf Minuten später, als David Kubik einen Traumpass von Dominik Mikalauskas abgeklärt zum 3:0 einschob.SV Inter Bergsteig: Hahn, Schübel, Waschkau, Hoffmann, Mikalauskas, B. Kruppa, G. Sejdiu, Kubik (70. D. Kruppa), Dürbeck (70. Dauer), Scheinherr (81. Jakusevic), SchmidtTSV Detag Wernberg: Jahn, Mann (46. Hägler), Denkewitz, P. Luff, Maunz (88. Ullrich), T. Luff, Reis, Polster (26. Rauen), A. Luff, Pröls, HäffnerTore: 1:0 (30.) Matthias Schmidt, 2:0 (59.) Nicolei Dürbeck, 3:0 (64.) David Kubik - SR: David Löw - Zuschauer: 180 - Gelb-Rot: (38.) Waldemar Waschkau (Inter)